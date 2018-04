Setién y los fichajes, Fabián, Adán, Amat, Campbell...

En su extensa entrevista, Setién habló en el último tramo de varios nombres propios de la plantilla, pero el técnico dejó claro que para hacer su once, él no mira los nombres. "No miro el nombre cuando tomo decisiones. Veo al futbolista, lo que me da y lo que me quita cada uno independientemente de las variaciones tácticas. No quito a Javi García porque esté jugando mal, sino por una cuestión táctica. A estas cosas le das vueltas y cuando analizas a quién pones y a quién no, ves el rendimiento real. Al final, el ambiente que hay, la aceptación de no jugar cuando tienen un nombre, procuro dotarla de argumentos para cuando me venga alguien pidiendo explicaciones yo tener los motivos. Cuando veo una cara larga voy a hablar con él e intentamos ponernos de acuerdo, puedo estar equivocado yo o él", ha explicado en Radio Marca Sevilla.

Uno de los jugadores con los que espera contar la próxima temporada es Fabián: "Claro que tengo temor porque va en progresión, pero hay que mirar el momento del jugador y sus circunstancias. Todo futbolista por bueno que parezca necesita un poso para hacer de verdad futbolista y ponerse en un equipo grande como el Milan o el Madrid. Eso me paso a mí cuando llegué al Athletic con 21 años y no puedes cumplir las expectativas. A Fabian lo que le viene bien es jugar, como a Ceballos, y si coincide en estilo con el entrenador va a crecer más, pero necesita años... Fabian hace cosas muy bien pero no lo hace todo bien. ¿Ceballos? Me encantará entrenar a todos los buenos futbolistas. A veces ellos están tremendamente concidionados, mal asesorados, y no lo digo por Ceballos, lo digo en general".

Sobre la planificación de la próxima temporada con Europa en mente, Setién ha explicado: "Tenemos que tender a contratar menos futbolistas, ver cuáles van a mejorar al equipo. No nos vale cualquier futbolista, hay que elegir bien y darle vueltas a ese tema. Hay que medir muy bien porque seguramente nos va a coger descolocados y vamos a querer ganarlo todo, vamos a ver los recursos del club para poder fichar, para confeccionar un grupo que nos permita afrontar las competiciones a las que nos enfrentemos".

En cuanto a la continuidad de Amat y Campbell, el verdiblanco no ha dado pistas: "Yo tendré una conversación con cada uno de ellos antes, que no la voy a hacer pública, luego daré mi opinión al club y también hablaré con los que tengan contrato".

Con el que sí espera contar es con Adán: "Tiene contrato en vigor, se tendrá que ganar su puesto con los porteros que haya, y el que más demuestre es el que jugará".