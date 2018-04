Guardado: "En el Betis, todos queremos acabar quintos"

Andrés Guardado afirmó que en la plantilla "todos" quieren terminar "quintos" en LaLiga, la posición que ahora ocupa su equipo, y "festejar" la vuelta a Europa, pero advirtió de que tienen "la lección aprendida" para evitar "que pase como otros años".

Tras la presentación de un acuerdo de colaboración entre la Fundación Andrés Guardado y la del Real Betis Balompié para acciones sociales y de apoyo a la infancia, el centrocampista verdiblanco indicó este miércoles en rueda de prensa que ahora son quintos y no pueden "huir de la realidad, eso no hay manera de esconderlo", si bien insistió en que "esto no acaba" y en que deben seguir luchando.

Ante los cuatro triunfos encadenados por el Betis, dijo que están "felices, pero conscientes, que es la gran virtud de este equipo"; y añadió que si al final no pueden lograr el objetivo, "será un bonito recuerdo", aunque en el vestuario "todos" quieren "acabar quintos", desde la experiencia que tienen "de lo sucedido años atrás".

"Si tenemos en la mano ser quintos, iremos a por ello", recalcó el mexicano, para quien "todos los partidos que quedan son muy importantes y el del viernes (en Girona), de seis puntos", pues "te distanciarías de "un rival directo y te acercarías al objetivo".

Aseguró que están centrados en "hacer bien" su tarea, y no en los rivales; y que en las dos últimas victorias, en Getafe y ante el Eibar, fueron "un equipo muy serio" y supieron "sufrir" y ganar sin tener "superioridad con la pelota", ya que también son "muy buenos a la contra" al haber sido "capaces de darle un giro al estilo".

También manifestó que deben "ser fuertes en casa" y que ahora lo deben de "demostrar" no dejando "escapar puntos" del Benito Villamarín, aunque precisó que "ganar en casa no sirve si fuera no compites", con lo que tienen que "ir a por los tres puntos en cada partido", como harán en el campo del Girona.

"El fútbol son los resultados, no hay otra fórmula. Jugar bonito y no ganar no convence a nadie; Ganar hace que todos estén convencidos con el estilo", defendió Guardado, que no es partidario de hacer cuentas ahora, sino al final.

Sobre el Girona, octavo a 5 puntos del Betis, restó importancia a sus últimos tropiezos, 1-1 en casa con el Levante y 5-0 ante la Real Sociedad, y consideró que "igual no esperaban estar peleando por Europa", pero será "un partido complicado ante un rival correoso, que juega muy bien a la contra", y "ganará el que menos errores cometa".

El capitán de la selección de México desveló que el técnico bético, Quique Setién, le dijo al comienzo de la temporada que le iba "a dosificar por el Mundial, y su idea ha salido bien", al tiempo que se mostró ilusionado por conocer este lunes la Feria de Abril de Sevilla, en la cena de la plantilla en el recinto ferial.

También destacó la valía de su compañero Marc Bartra, se felicitó por que el delantero paraguayo Tonny Sanabria se haya recuperado de su lesión, ya que "todos" están "para sumar" y él tiene "ganas de volver a participar", y dijo que están "deseosos" de que Rubén Castro logre el récord de ser el máximo goleador bético en Primera, al estar a dos tantos de sumar 79 y de superar a 'Poli' Rincón.