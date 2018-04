La ambición de Barragán

Antonio Barragán está en un gran momento de forma. Con la lesión de Francis, el lateral ha recuperado su lugar en el once y ha ofrecido un gran rendimiento en los dos partidos (Getafe y Eibar) que ha disputado. "Empecé bien la temporada, la lesión en el derbi me dejó un poco al lado y ahora estoy volviendo a hacer mi fútbol", reconoció el jugador en Cope Sevilla, donde aseguró que llevar las mismas asistencias que Marcelo "no está mal". "Es un privilegio que te puedan comparar con uno de los mejores laterales del mundo. Ahora que van bien las cosas bien a nivel colectivo e individual hay que disfrutar".

En cuanto a la mejoría defensiva del equipo, Barragán achacó el cambio a varios factores. "Bartra tiene un nivel futbolístico grandísimo. Nos está ayudando muchísimo. Hemos pasado momentos complicados. Confiamos en el entrenador y en nuestra filosofía. Con la llegada de Bartra y la defensa de tres, el equipo ha cogido bastante consistencia. Siempre hemos confiado en el entrenador. Había que tener un poco de paciencia y trabajar duro".

Por último, Barragán destacó el "gran vestuario" del Betis como "una de las claves para explicar lo logrado hasta el momento" y destacó que el equipo está ilusionado con Europa. "Estamos en una posición privilegiada para pelear por ello. Somos ambiciosos y queremos estar el año que viene en Europa. Pero no hay que pensar más allá del partido en Girona. Nos hemos puesto la meta de ir partido a partido".