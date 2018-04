Bartra: "Estamos armando una de locos"

Marc Bartra estuvo acompañado en Girona por su familia y sus amigos. "Es un día especial volver aquí. Estamos armando una de locos. Es para estar orgullosos y contentos, pero quedan partidos y hay que apretar los dientes", ha dicho a los medios del club.

Portería a cero: "No sólo somos un equipo al que le gusta jugar alegre, sino que tenemos oficio. En los momentos en los que el rival aprieta lo sacamos. Hemos venido a Girona, que aprieta, y puerta a cero".

Buen comienzo del fin de semana: "El fin de semana empieza muy bien. Para nosotros era como una final. Ganar era lo que queríamos y toca seguir".

Qué ha aportado Bartra: "Es cosa de todo el equipo. Cuando encajas no es culpa mía o de otro y cuando no encajas pues lo mismo. El equipo quiere ser sólido. Me encanta hablar con Mandi, con Javi... la comunicación es muy importante. No es lo mismo gestionar una defensa con dos y con tres. Entre todos lo estamos sacando. Arriba también presionamos, hay solidaridad. Cuando estamos enchufados estamos para lo bueno y lo malo".

La Feria: "Hay que descansar porque los equipos se juegan mucho y vamos a necesitar la mejor versión. Luego ya veremos la Feria".

Joaquín: "Joaquín me recuerda al de la selección. Tiene esa chispa, el uno contra uno y experiencia. Es un jugador muy grande que nos da mucho".