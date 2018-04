Girona FC-Real Betis: Contra el vértigo, fe, confianza y ambición

Que el Betis es ya un serio candidato a la Europa League no lo puede discutir nadie. Ni siquiera su cauteloso entrenador, un Quique Setién rendido a la evidencia y temeroso de la responsabilidad que se le presupone al quinto clasificado de LaLiga, convertido por méritos propios en el aspirante más cualificado.

Quizás no el favorito, pero tampoco extrañan ese rol los verdiblancos, transformados este último mes natural en una auténtica máquina de ganar partidos (van cuatro consecutivos), algunos a contraestilo, triturando rivales con brillantez, aunque igualmente con oficio y solvencia.

Únicamente dos goles ha encajado la escuadra heliopolitana en este exitoso periodo, por nueve a favor, lo que consolida las aspiraciones de un grupo equilibrado (también en lo que se refierea juventud y veteranía) y ambicioso que tratará de combatir el mal de altura con dosis de fe, confianza y personalidad. Defensores a ultranza de un sello denostado en los albores e idolatrado ahora, gracias a los matices introducidos por el técnico intransigente que pintaron muchos.

Uno de ellos, la defensa de tres, con variantes por delante: dos delanteros puros; sólo uno y un mediapunta con plena libertad; o (como últimamente) con dos lugartenientes de la referencia, incluyendo aquí alternativas más o menos ofensivas.

Muchas veces, los cambios en el once no dependen tanto del deseo de rotar, refrescar o inventar de Setién, sino, especialmente en este último tramo de la temporada, de las contingencias físicas y disciplinarias. Porque, aparte de los lesionados de larga duración Feddal y Adán, Francis no se ha recuperado aún de la rotura fibrilar que sufrió durante su primera convocatoria con la sub 21, mientras que Guardado y Javi García viajan con molestias, condicionando la lista (de 20, precisamente por lo apuntado) y el once heliopolitanos.

Y es que Jordi Amat debe saldar en su tierra cuentas con Competición, por lo que su sanción reabre el debate entre dar continuidad al afianza 1-3-4-2-1 o regresar a la defensa de cuatro. Setién baraja tanto reubicar a Junior como central zurdo y dar entrada en ese carril a Durmisi (como ante la Real Sociedad) o dejar al dominicado abierto y convertir a Javi García en uno de los tres de atrás.

La otra vía pasa por que Barragán, Mandi, Bartra y Firpo integren la retaguardia, lo que abriría el abanico de opciones en el frente de ataque, incluso para dos delanteros natos, ya que Loren y Rubén Castro salieron en la segunda mitad ante el Eibar, pero Sergio León marcó y fue de los mejores, por lo que oposita a seguir de inicio, con Joaquín, Tello y Boudebouz para dos plazas.