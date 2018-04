"Fabián no se vende"

El buen momento del Betis, el equipo más en forma de Europa en las cinco últimas semanas, es un gran reclamo para poder fichar a jugadores de nivel, pero también pone el foco sobre los actuales miembros de la plantilla que comanda Setién, a los que les están saliendo novias de postín. Uno de los que más pretendientes tiene es Fabián Ruiz, un jugador al que el club, a pesar de admitir que para crecer hay que vender, le ha puesto candado.



" Fabián no está en venta", dijo con rotundidad José Miguel López Catalán. "Varios equipos se presentaron con la cláusula y con más dinero, pero él quiso seguir y su crecimiento demuestra que tomó la decisión correcta. Creemos que necesita más tiempo en el Betis para seguir creciendo y creemos que se va a quedar", explicó el vicepresidente, que aseguró que "de forma oficial, al club no le ha llegado nada por Fabián". "Estamos centrados en esta temporada y no hablamos con nadie por él", remarcó.



Por su parte, el presidente, Ángel Haro, dio a entender que este verano habrá alguna venta de jugadores importantes. "El Betis tiene que crecer deportivamente y, para eso, hay que crecer económicamente, y es más fácil hacerlo con las plusvalías sobre futbolistas más que por cosas deportivas", manifestó en Cope Sevilla, donde dejó claro que si llega un club más poderoso que el Betis, pone encima de la mesa el importe de la cláusula de un futbolista y éste se quiere ir, la entidad verdiblanca no puede hacer nada: "Hay una limitación que es la cláusula de rescisión. Abrir negociaciones (por Fabián u otras piezas claves del equipo) no es nuestra idea, pero si la pagan poco podemos hacer".