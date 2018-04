Setién: "Estoy orgulloso de mis jugadores"

Quique Setién habló en rueda de prensa tras el partido ante Las Palmas. El entrenador se mostró satisfecho pero con cautela. habló en rueda de prensa tras el partido ante. El entrenador se mostró satisfecho pero con cautela. El técnico verdiblanco analizó el partido, dijo que se veía que podían marcar, pero que llegó a perder la esperanza por el buen partido de los canarios. "En cualquier momento se veía que podíamos marcar. Quizá ellos han conseguido mantenerse hasta el final con la porteria a cero, pero con mucho sufrimiento. Podríamos haber resuelto mucho antes el partido, pero no hemos tenido esa inspiración. Ya no tenía mucha confianza, pensaba llegar aquí y decir que podríamos haber jugado aquí más días y no haber marcado. A mí Las Palmas me ha gustado con respecto a otros partidos. Nos han exigido mucho en la primera parte. El hecho de presionarnos nos ha costado bastante. Estoy satisfecho porque hemos sumado otros tres puntos más, llevamos 18 seguidos y además estamos en más uno, llevamos un gol a favor más que los recibidos", dijo analizando el partido.

Sobre cómo gestionar la buena racha del equipo, se decantó por seguir igual. "Igual que hasta ahora, esto es circunstancial, se convertirá en anécdota, pero a corto plazo seguir con la misma humildad, porque no hemos conseguido todavía nada. Es verdad que cada vez quedan menos puntos y hemos conseguido mantener la ventaja, pero quedan puntos como para un descalabro. Sabíamos que iba a ser muy difícil, hay que disfrutar el momento. Tenemos un partido el domingo en Madrid que hay que afrontar con la misma seriedad", señaló.

Al comentarle que todo sale bien, Setién tuvo palabras de halago hacia sus jugadores: "Me siento orgulloso de la predisposición de mis jugadores y el convencimiento de seguir esta idea a pesar de las dificultades, han tenido la misma fe que yo. La prueba está en la jugada de Barragán que no ha acabado en gol, pero estaba en una jugada en la que hemos movido el balón, hemos tenido paciencia, no nos hemos precipitado en meter el balón desde muy lejos. Nos sirve para reforzar. Otra cosa fundamental es el estado de ánimo. Llevamos semanas en que todos están a un altísimo porcentaje de sus posibilidades. La afición, el trabajo del club... Este es un momento para disfrutar, pero pido calma y humildad", comentó muy satisfecho.

Preguntado por Junior y si lo celebrarán en la feria, dijo: "Esta noche no, que nos vamos al hotel. Cuando toque celebraremos todo lo que haya que celebrar. El paso que está dando es enorme. Siempre tiene dos ocasiones por partido. Cómo ha llegado al área, el salto que ha dado en el gol... Pero han sido todos. Les estoy muy agradecido a los jugadores porque se han merecido la victoria". Sobre el récord de seis partidos seguidos ganando dijo que es anecdótico. "Son anécdotas, no le doy importancia, se la doy a los 18 puntos sumados".

Habló también sobre la situación de Las Palmas. "Les he visto bien, han competido. Ha sido su mejor partido de los últimos tiempos, pero no hay tiempo para revertir la situación. Siento mucho lo que están pasando, quiero mucho a la isla y la afición. Les digo que no abandonen a su equipo, han sufrido mucho, ahora les toca otra vez. Si se consuma el descanso, ojalá recuperen la categoría", deseó Setién.

El próximo partido lo jugarán ante el Atlético de Madrid y confía en sumar otros tres puntos. "Siempre queremos ganar los partidos. El Wanda es complicado, es verdad que estarán pendiente del otro partido (ante el Arsenal), pero seguro que van a por todo. Vamos a ir tranquilos y en situación cómoda, a ver si podemos sacar algo". Por último, le preguntaron sobre la posibilidad de alcanzar los puestos de Champions. "Me puedo imaginar lo contrario y se nos pueden acercar que quedan quince puntos en juego. Siempre hay que mirar por el retrovisor", finalizó.