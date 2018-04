El Betis echa el cerrojo a ritmo de récord

El Betis no para de batir récords y los datos salen a la luz por cuenta propia, dado el gran estado de forma del conjunto verdiblando. La sexta victoria consecutiva en Liga le hace alcanzar algo que no se veía desde 1960, pudiendo ser el mejor Betis de la historia en este aspecto si da la campanada el próximo domingo en el Wanda Metropolitano. Otros números que también avalan la mejoría heliopolitana son goles en contra, los cuales han bajado de forma notable.

Cinco encuentros lleva el equipo que dirige Quique Setién sin encajar un gol. Un hito que solo se ha producido una vez en la historia, concretamente en la temporada 94/95. Por lo que en el estadio del Atlético de Madrid, también se podría convertir en el mejor Betis de la historia en este ámbito.

Además, es el único equipo andaluz que ha conseguido que el balón no entre en su portería durante cinco encuentros consecutivos (3-0, 0-1, 2-0, 0-1 y 1-0). La llegada de Bartra y la defensa de tres le han dado al Betis una seguridad defensiva ansiada por todos. Algo que ha hecho que el cambio de Adán a Dani Giménez no se haya notado prácticamente, ya que el vigués casi no ha tenido que entrar en acción en los tres encuentros que lleva de Liga. Aún así, no hay que quitarle mérito a sus paradas cuando han sido necesarias.

No encajar les ha servido también para estar en positivo con respecto a los goles en la temporada, obteniendo 54 tantos a favor y 53 en contra, lo que le da un +1 en la diferencia de goles. Lo cual es la primera vez que el Betis lo consigue en toda la temporada.

El técnico cántabro siempre ha terminado en sus últimas temporadas en la élite, tanto en Las Palmas como en el Lugo, con la diferencia de tantos negativas. Este dato da a entender la buena temporada del Betis y de su entrenador.