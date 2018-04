At. Madrid-Real Betis: Se ha puesto el listón tan alto que...

Da la gratificante impresión, al menos desde fuera, que el Betis no va a perder un partido hasta que le dé la gana. Es una exageración, claro, si bien la fenomenal inercia verdiblanca rompe cualquier teoría medianamente asida a la lógica. El equipo de Quique Setién se encuentra en un gran momento de forma, también de madurez, al tiempo que el giro táctico de los tres centrales ha logrado que la seguridad defensiva (cinco partidos sin encajar ya) se convierta en el gran arma de un grupo ambicioso, voraz, letal y, por si fuera poco, preñado de confianza y fe.

Las que le hacen perseguir hasta el último suspiro un gol que, como ante Las Palmas o en Getafe, se antoja esquivo. A buen seguro, la fortuna ha tenido que ver bastante en varias de las seis victorias consecutivas que han disparado a los heliopolitanos hacia la quinta plaza, aunque centrar el análisis en un solo factor sería un error mayúsculo. Este Betis funciona como una máquina bien engrasada por muchas otras razones. En buena medida, porque la promoción de tres canteranos tan descollantes como Loren (que vuelve a la lista y, posiblemente, al once inicial), Junior (héroe el jueves por su tanto en el 94) y Francis (aún renqueante) han hecho despabilar y apretar a otros como Sergio León, Boudebouz o Barragán. Una competencia que, bien entendida, siempre hace crecer a una escuadra.

De todas formas, acariciar la Europa League no es tocarla, ni mucho menos agarrarla. Por eso, y aunque el rival de esta noche se las trae (matemáticamente clasificado para la Champions con seis jornadas de antelación, en semifinales de la UEL, invicto en su estadio en LaLiga esta temporada...), a estas alturas, no se puede titubear. Se ha puesto tan alto a sí mismo el listón el Betis que ya no cabe presión que valga. Los de Setién han metido la directa hacia la quinta plaza, por lo que, en realidad, no han de tocar casi nada de lo que está funcionando hasta ahora.

Relativamente, porque la jornada intersemanal, el cansancio de algunas piezas, la sanción de Sergio León, las contusiones que arrastran los mediocentros titulares (Fabián y, sobre todo, Guardado) y los estragos de un virus estomacal que afecta al vestuario condicionarán la alineación. Lo esperado es que el santanderino no toque la línea de tres centrales ni, obviamente, al portero, como tampoco a los carrileros, a gran nivel. Javi García, que ha cumplido sanción y aprovechado para superar unas molestias, podría relevar a Guardado en el eje, donde seguiría el '6'. Por delante, Tello y/o Camarasa cuentan con opciones de entrar por Boudebouz o Joaquín, mientras que Loren cuenta con ventaja sobre Sanabria y Rubén Castro para ser la referencia, pero tampoco habría que descartar la presencia de dos puntas en detrimento de uno de los dos mediapuntas habituales.