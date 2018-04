El Betis puede dejar hoy su clasificación europea vista para sentencia

La derrota del Girona ante el Espanyol en casa deja al Betis al borde de la clasificación para Europa. Un triunfo hoy en el Calderón provocaría que los verdiblancos pudieran lograr ante su afición la clasificación para la próxima Europa League.

Antes de jugar en el Metropolitano, los verdiblancos son quintos con siete puntos de ventaja sobre el octavo -tras la derrota del Sevilla en la Copa, la séptima plaza da acceso a Europa-, que es el Getafe. De ganar el Betis, elevaría a diez unidades la renta con doce por jugarse, por lo que los de Setién podrían celebrar en el Villamarín ante el Málaga la clasificación matemática para Europa.

Si el Betis pierde hoy ya no dependerá de sí mismo para lograr la clasificación matemática para Europa la semana próxima, pero seguirá muy cerca. De hecho, si el Getafe no gana al Girona y la Real no vence hoy o la semana próxima, un triunfo ante el Málaga daría la clasificación matemática para la Europa League a los verdiblancos.