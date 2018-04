Un duelo que se hace centenario

No es el estadio del Atlético de Madrid, ahora el Metropolitano, un campo que históricamente se le haya dado bien al Betis. De hecho, su último triunfo data de la temporada 11/12 (0-2), contando por derrotas su cuatro siguientes desplazamientos.

Coincidiendo con su primera visita al nuevo estadio rojiblanco, el Betis celebrará su encuentro número 100 ante el Atlético en Primera división, un cara a cara que tiene un balance claramente favorable para los atléticos, que han vencido la mitad (50), con 22 empates y 27 triunfos verdiblancos. Además, en tierras madrileñas, los números son, incluso, más favorables para los de Simeone, pues, de las 49 ocasiones que se han visto hasta el momento, los rojiblancos han ganado en 30 y sólo en seis los heliopolitanos, con 13 empates para completar la serie.

Sin embargo, el Betis llega a este encuentro crecido tras encadenar una racha de seis triunfos consecutivos. Los de Setién buscarán en su primera visita al nuevo estadio colchonero superar su propio récord. Pero, la empresa no será fácil, pues se enfrentan a uno de los equipos más fiables de la categoría en su feudo. No en vano, el Atlético de Simeone no ha caído en lo que va de temporada en su nueva casa en Liga, donde sólo ha cedido cuatro empates.