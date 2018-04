Setién y la gestión controlada de las sanciones

Quique Setién ha demostrado ser un gran gestor no sólo de recursos humanos. Metódico y calculador, al cántabro le gusta tener bajo control todos los aspectos que quedan a su alcance y que, a la postre, pueden marcar la diferencia, algo que en el tramo final y decisivo de la temporada se antoja crucial.

Uno de estos asuntos es la gestión de las sanciones. El Betis encaraba el último cuarto de la competición con un buen puñado de jugadores apercibidos, en su mayoría jugadores importantes para el esquema del equipo, y el técnico no ha querido dejar al azar este apartado.

Resulta muy complicado demostrar que los jugadores del Betis han forzado sus sanciones para llegar 'limpios' a los últimos encuentros, pero lo cierto es que algunos datos invitan a pensar en una gestión controlada desde el banquillo para minimizar las consecuencias que podrían acarrear las suspensiones.

Así, antes del partido ante el Getafe el Betis contaba con apercibidos tan importantes como Adán, que se operó justo tras ese encuentro, Jordi Amat, Javi García, Durmisi o Sergio León, a los que se les unió unas jornadas más tarde Marc Bartra.

El primero en ver su quinta amarilla fue Jordi Amat en el encuentro ante el Eibar. El hueco que dejó en el equipo el central catalán lo cubrió la semana siguiente ante el Girona Javi García, que también vio una cartulina que le obligaba a parar la jornada siguiente ante Las Palmas.

Fue entonces cuando Sergio León cayó en la lista de sancionados tras ver su quinta amarilla en el duelo ante los de Paco Jémez, aunque el delantero cordobés estará habilitado para el choque ante el Málaga del próximo lunes, en el que no jugará Marc Bartra por castigo federativo.

Curiosamente, todas estas cartulinas llegaron en el epílogo de los partidos, concretamente, entre los minutos 87 y 90, y por razones tales como "no respetar la distancia reglamentaria en la ejecución de un tiro libre", en el caso de Jordi Amat, "retrasar la puesta en juego del balón con ánimo de perder tiempo", en los de Javi García y Marc Bartra el pasado domingo, o "ponerse delante del portero impidiendo que éste pusiera el balón en juego", como hizo Sergio León ante Las Palmas, aunque en su caso no fue en los últimos minutos pero sí dos antes de ser sustituido por Tello en el 67.

Sin duda, datos que llevan a pensar que Setién no ha querido dejar ni un cabo suelto en este asunto y ha controlado de una forma sutil las ausencias de sus jugadores por sanción para que lleguen a los cuatro últimos encuentros sin la amenaza de la sanción cirniéndose sobre ellos.