Junior: "Ya no nos basta con ser séptimos"

Es uno de los hombres de moda, por lo que era sólo cuestión de tiempo que Junior Firpo acudiera al programa de Betis TV 'Heliópolis', donde anoche recordó sus orígenes modestos y su afición tardía por el fútbol, que no han sido óbice para que el zurdo se haya convertido en una de las sensaciones del equipo adiestrado por Quique Setién.

"Al principio, no me lo creía. Pero llevo ya unos cuantos partidos consecutivos en Primera (12) y, dentro de esta gran dinámica, ya empiezo a ver que es una realidad. A los chavales de la cantera nos paran para darnos cariño y pedirnos que no se nos escape, tras tantos años pasándolo mal. Es el momento idóneo para cambiar la historia", admitía el hispano-dominicano, satisfecho a medias por el 0-0 ante el segundo clasificado de LaLiga: "El del Atlético era un partido muy importante para dar un paso al frente, demostrando que podemos hacer el mismo juego ante equipos grandes. En un estadio increíble como el Wanda -me impresionó mucho, a mí que vengo, con todos los respetos, de jugar en Lebrija o Las Cabezas-, aunque no pudimos ganar, lo conseguimos".

El futbolista criado en la Costa del Sol, además, explicaba las claves de su rápida adaptación a la elite: "Se asimila el cambio teniendo la cabeza fría y los pies en el suelo, sin creerme más de lo que soy. Mis padres, mi novia y mi agente me ayudan a lograrlo. Dentro del campo, sí he sentido las diferencias, porque no es lo mismo que te encaren jugadores de Segunda B o Tercera a que lo hagan Griezmann, Vitolo, Saúl... que son 'cracks' de talla mundial. Ayuda que en el filial tengamos a un entrenador como José Juan Romero, que, aunque ahora el sistema sea diferente, comparte el mismo estilo. Quique, además, nos ha aportado el plus competitivo para jugar en Primera división".

No cree Junior que sea el 'ojito derecho' del cántabro, aunque sí valora su apuesta por él y sus compañeros, en parte por su perfil de futbolista, muy necesario, sobre todo, desde que el primer equipo ha pasado del 1-4-1-4-1 del principio al 1-3-4-2-1 actual: "Los carrileros somos muy importantes para el míster en su sistema, porque le damos profundidad; suele meter por dentro a Joaquín, Boudebouz o Tello para que creen juego y nosotros finalicemos con asistencia o gol. También jugué de central contra la Real Sociedad, aunque, al final, he de reconocer que la cabra tira al monte".

Volviendo al empate en el Wanda, el canterano verdiblanco admite que se fueron con cierto sabor agridulce, con ganas de más. "Nosotros mismos nos volvimos con la sensación de que debimos haber ganado. Las ocasiones de Saúl (al larguero) y la de Torres que saca Aïssa (Mandi) cuentan, pero me salen de memoria muchas más nuestras para haber vencido", argumenta el hispano-dominicano, que verbaliza, al fin, la ambición que gobierna desde hace meses un vestuario que sueña con tocar la gloria: "No sabía hasta que lo leí en la prensa que, si ganábamos el lunes al Málaga y el Getafe no vencía al Girona, estábamos matemáticamente clasificados para Europa. Pero no queremos ser séptimos, no nos basta ya con eso; ahora, que ya podemos hablar del tema, queremos ser quintos o sextos, sobre todo para evitar las previas desde el mes de julio y jugar directamente la fase de grupos de la competición".

Y lo lograría con muchos iguales: 2"Somos chavales que llevamos muchos años juntos. Con Francis, desde que coincidimos en el Puerto Malagueño hace cinco años. El fútbol cambia y da tantos vuelcos... Todo esto me sabe mejor porque estamos consiguiéndolo con amigos. Quizás con el que menos roce tengamos sea con Fabián, que ya estaba más arriba, pero el resto nos conocemos desde hace bastante, la verdad". Con todo, siempre gusta ser el protagonista, como logró Junior ante Las Palmas, consiguiendo el 1-0 en el tiempo de prolongación: "Marcar el gol que da el triunfo al equipo te lleva al éxtasis durante unos días. Yo lo sigo viendo repetido, pero hay que tener la mente centrada, como dice el míster".

Insiste el carrilero en la ayuda que les ha prestado José Juan, al que dedicó unas bonitas palabras ahora que pasa, como el resto del filial, por un mal trago -se marchó con la voz entrecortada y muy afectado de la rueda de prensa posterior a la derrota ante el Cartagena-: "Al principio, nos costaba ver el pase con antelación, ofrecernos... Con José Juan, aprendimos una base que, ahora que llega un entrenador que apuesta por la cantera, podemos poner en práctica. Quizás por eso, los que estuvimos a las órdenes del míster en el filial nos ha costado menos adaptarnos. Pablo del Pino practica con el División de Honor el mismo tipo de fútbol. José Juan es un ganador nato, así que entiendo cómo estaba el otro día. Tenemos mucha complicidad desde el primer día. Nos dio un giro a todos en ese vestuario. Tuvo una charla particular en su primer día, tras contarnos eso de que todo iba a cambiar, de que olvidáramos lo que habíamos hecho y de que el balón era nuestro amigo; y conectamos. No sé si vio algo en mí o qué, pero le estoy muy agradecido. Al volver de mi primera convocatoria con la República Dominicana, varios del cuerpo técnico me pidieron una camiseta para coleccionarla. Él me miró de reojo y me dijo muy serio 'no quiero esa camiseta, sino otra. Sé desde que te vi que vas a ser internacional con España'. Siempre ha tenido mucha fe en mí". Y no sólo le duele la situación actual por él: "Dejo también muchos amigos en ese vestuario. La verdad es que no se merecen este descenso. A lo mejor, si Loren no sube, el Betis Deportivo no baja, pero quizás tampoco estaría el primer equipo donde está".