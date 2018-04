Mandi roza la perfección

Aïssa Mandi no suele copar los titulares de los periódicos ni ser el centro de atención por ser un hombre discreto. Puede que por ello extrañara tanto su llamativo look en la comida oficial del equipo en la Feria la pasada semana, una indumentaria muy comentada a la que no nos tiene acostumbrada el central argelino.

Pero, al margen de detalles estilísticos, su rendimiento esta temporada está alcanzando niveles altísimos, primero acompañado de Feddal en la primera parte de la temporada y, especialmente, desde la llegada de Marc Bartra al equipo.



Hasta el punto que el pasado domingo acabó como el hombre del partido, según el portal especializado en estadística ´WhoScored´, quien le otorga una puntuación de 8,10 sobre 10 en base a una serie de parámetros determinados.



Así, Mandi no sólo tuvo una actuación providencial salvando en la misma línea de gol el disparo de Fernando Torres que hubiese supuesto el 1-0 para el Atlético en la primera mitad, también se mostró impecable en la entrega, teniendo el porcentaje más alto de acierto en el pase de todo el encuentro, con un 96,5.



Casi sin errores en la salida de balón jugado, con un total de 100 pases completados, Mandi también mostró su habilidad cuando intentó jugar en largo. En este sentido, el central fue preciso en tres de los cuatro balones que intentó.



Pero, en cuanto a las tareas puramente defensivas, el internacional argelino también lideró varias de las estadísticas, siendo el jugador que más balones interceptó de todo el partido (4) así como el que más tiros bloqueó (3).



La suma de todos estos datos le convirtió en el jugador con mejor valoración del encuentro, por delante del centrocampista del Atlético de Madrid, Gabi, que acabó con un ´rating´ de 7,61 sobre 10.