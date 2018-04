Adán acelera en un entrenamiento multitudinario

Unas 2.000 personas, que formaron cola desde casi una hora antes, presenciaron el entrenamiento del Betis en el campo 1 de la ciudad deportiva verdiblanca.

En el mismo no estuvieron ni Marc Bartra ni José Andrés Guardado (trabajó al margen), quien ya causó baja en el Wanda Metropolitano, pero sí, sorprendentemente, un Antonio Adán que se empleó con balón para tratar de volver cuanto antes, hasta el punto de que no se descarta que pueda estar ya disponible para Quique Setién el próximo lunes, cuando el Málaga visitará el Benito Villamarín. El cancerbero no siente molestias y, tras la lesión de Dani Giménez, quien también ha pisado el verde este miércoles, se ha propuesto volver a ponerse entre los palos lo más pronto posible.

Curiosamente, aunque al marroquí le queda mucho más para volver a jugar, también se dejó ver por la ciudad deportiva Zou Feddal.

