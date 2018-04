La Quinta de Fabián: de Tercera a Europa

A unos les llegó antes la oportunidad, otros tuvieron que esperar más tiempo y hay quien ya empezó la temporada con la promesa de que sería muy importante; pero todos tienen en común esta 2017/2018 como la campaña de su gran irrupción en el Betis.

Loren Morón (24 años), Junior Firpo (21), Francis Guerrero (21) y Juanjo Narváez (22) forman la 'Quinta de Fabián' junto al palaciego (21), el gran referente de la cantera del Betis y 'jefe' de un grupo que prácticamente ha pasado de jugar en Tercera a rozar el billete para viajar por Europa.

El '6' es único de los cinco que ya había debutado con el primer equipo años atrás y que se había curtido en Segunda (con el Elche en la 16/17) y en Segunda B (con el filial) antes de ser titularísimo en Primera división. Salvo el colombiano, cedido al Córdoba en enero, los otros cuatro son piezas importantes en este final de LaLiga, a pesar de que empezaron la temporada con ficha y dorsal de Segunda B.

Desde la etapa de Serra Ferrer en el banquillo verdiblanco no había un grupo de jugadores de la casa tan importante, por número y, sobre todo, por rendimiento y peso en el equipo. Todo ello resalta la valentía y el buen ojo de Quique Setién, por supuesto, pero sobre todo pone en relieve el excelente trabajo de formación de José Juan Romero, un reconocimiento más que justo en un momento tan complicado para el gerenense, con el filial rozando ya el descenso matemático a la Tercera división. Algo que, a su juicio, no detendrá el proceso formativo puesto en marcha por un club que por fin ha consensuado un estilo de juego en todos los equipos de la casa. "Formar jugadores para el primer equipo era lo primordial y lo que exigía la institución. Me alegro por el fantástico rendimiento que están dando y por lo mucho que les queda por dar. Cuando los veo me siento muy feliz y estoy orgulloso de ellos, aunque a nivel personal me sienta frustrado, porque éste es un momento complicado", señaló José Juan tras la derrota ante el Cartagena, dejando su futuro en manos del club, pero recordando que su trabajo está dando importantes réditos al primer equipo, independientemente de la categoría en la que juegue el Betis Deportivo: "Si digo eso parecerá que estoy diciendo que es bueno estar en Tercera. Sin embargo, Francis no ha jugado este año, prácticamente, en Segunda B. Tampoco Narváez. Junior ha estado lesionado mucho tiempo y ha jugado pocos partidos. Al final, la formación tiene que ser la misma. Incluso en Tercera, por la exigencia y competitividad, quizás se hagan mejores futbolistas. Yo creo que a Loren y a Junior les ayudó el año pasado a ser mucho más competitivos por la exigencia de tener que subir de categoría".

Fabián, que suma 31 partidos esta temporada (27 como titular, con dos goles y dos asistencias) merece mención aparte. Pero los datos le dan la razón a José Juan. Entre los otros cuatro miembros de la Quinta que mencionó el técnico del filial han jugado este curso 40 partidos con el segundo equipo y 43 ya con el primero: 13 el carrilero de Coín, 12 el hispano-dominicano, 11 el delantero marbellí y 7 del mediapunta colombiano.

Además, el domingo se unió a ese pujante grupo de jugadores de la casa el portero Pedro López (22 años), que será titular por las lesiones de Adán y Dani Giménez. Con el extremeño ya son ocho los ´cachorros´ reclutados este curso por el primer equipo; si bien el papel de Aitor Ruibal (21), Julio Gracia (19) y Redru (20) fue meramente testimonial.

El club abordará en verano la mejora de sus contratos

Fabián y Loren, en su caso sólo desde enero, son los únicos de la Quinta que tienen ficha del primer equipo. Francis (que juega con el '27'), Junior ('28') y Narváez ('29') llevan dorsal del filial; una situación con fecha de caducidad cercana. Haro y López Catalán han anunciado que este verano se sentarán para mejorar el contrato del delantero marbellí y también los del coineño y el hispano-dominicano, quienes serán jugadores de Primera a todos los efectos en la 18/19. No lo tiene aún asegurado, pero cuenta con muchísimas opciones el colombiano, muy del gusto de Quique Setién.