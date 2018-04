Sanabria viaja a Roma y desata la rumorología

Cosas de los nuevos tiempos, las redes sociales y la llamada era tecnológica. Tonny Sanabria subió a su perfil de Instagram una foto de Roma (con un emoticono de corazones y el símbolo de O.K.) en la mañana de ayer y eso hizo que se desataran la rumorología y las especulaciones. Tanto es así que, tres horas después de la primera fotografía, el ariete del Betis compartió otras dos en las que se le veían a él junto a la famosa escalinata de la Piazza di Spagna de la capital italiana, en esta ocasión, especificando que estaba " disfrutando del día libre en Roma"; pues el equipo heliopolitano no se entrenó en la jornada de ayer.



El conjunto 'giallorrossi' sigue siendo dueño de la mitad del pase del paraguayo. Este verano puede recompralo por 11,5 millones de euros (el Betis pagó 7,5 hace dos años) y el que viene tendría la última oportunidad de repescarlo, pero la cantidad subiría a 14,5 kilos. No es un secreto que la Roma quiere repescarle, bien para reforzar su plantel o para hacer caja con él; pues hay muchos pretendientes. No obstante, ayer no parecía el mejor día para abordar este asunto, ya que toda la cúpula directiva del club romanista estaba en Liverpool para el duelo de ida de las semifinales de Champions.



Sanabria tiene muchos amigos allí y, además, está obligado por contrato a ser revisado por los médicos del cuadro italiano y a informar de su recuperación, después de reaparecer con el Betis el pasado 13 de abril, cuatro meses después de someterse a una artroscopia para solucionar los problemas que sufría en el menisco externo de su rodilla derecha. Antes de reaparecer, estuvo a mediados de marzo en Barcelona para pasar revisión con el doctor Ramón Cugat en el Hospital Quirónsalud.