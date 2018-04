El cortejo a Fabián, en clave quijotesca

En realidad, la famosa frase que se atribuye a Miguel de Cervantes no aparece en 'El Quijote', aunque, por culpa de Rubén Darío, que incorporó (nadie sabe bien por qué) a Sancho a la 'ecuación' de un poema anterior de Goethe del que sale la expresión, todos los que entonan el 'ladran, luego cabalgamos' dan por hecho que está en la obra cumbre de la Literatura castellana. Sea como fuere, es ya de uso común cuando se desdeña la crítica o la censura que intenta minar un buen momento propio, precisamente el talante con que se empieza a encajar en Heliópolis los crecientes 'cantos de sirena' que resuenan en los oídos de Fabián Ruiz, indiscutible estandarte de la floreciente generación canterana del 96, abrochada con un Loren mayor en edad pero coetáneo en explosión.

Es el buen momento colectivo y del susodicho en particular el que explica que las 'novias' se multipliquen. Ha pasado toda la vida y, con el dinero de las televisiones como gran colchón, seguirá pasando. Una versión del 'carpe diem' que invita a disfrutar del extraordinario momento deportivo por el que atraviesan los verdiblancos, prolongándolo para mayor gloria general, confiando en que los objetivos de este 'acoso' sepan mantener la cabeza fría y los pies en el suelo. De errores propios y ajenos también se aprende. "Ése es el riesgo de tener buenos futbolistas que te dan tanto. Le convencimos de que no se marchara y, aunque ya tenía ofertas importantes, prefirió apostar por su club y quedarse. Creo que acertó de lleno. Tiene un futuro extraordinario, pero sólo 22 años. No debe tener prisas por salir mientras el Betis le ofrezca lo que le ofrece ahora. Tendrá tiempo de ir a un grande. Esa oportunidad le llegará, seguro, pero le conviene esperar. Le digo lo mismo que le dije a Dani Ceballos. El Betis crece progresivamente, y acertará si espera un poco", argumentaba con mucha cordura Setién tras el último encuentro, aunque es cierto que el santanderino ya expresó anteriormente cierto temor por la rapiña que suelen sufrir entidades con este tipo de jugadores.

Este miércoles, 'Mundo Deportivo' desvelaba la presencia de un ojeador del Barcelona en el Atlético de Madrid-Betis, el mismo, al parecer, que ya quedó deslumbrado en el derbi cainita del pasado 6 de enero con el evidente paso al frente del palaciego, líder de un conjunto verdiblanco que va embalado hacia Europa. Si a ese cóctel se le une la inminente marcha de Iniesta al fútbol chino, el resultado es un análisis del mercado de centrocampistas creativos del que se infiere que los 30 millones en que está tasada la libertad del espigado '6' heliopolitano son poco menos que una ganga, especialmente para clubes como el azulgrana. Además, y aunque ya lo estuvo antes, el interés real del Barça por un internacional sub 21 español lleva aparejado inevitablemente que el Real Madrid entre en juego, pues no es ningún secreto que los dos todopoderosos de LaLiga acostumbran a retarse por los futuros 'cracks' del fútbol patrio. Les haga más o menos falta, se aseguran que el otro no se lleve a los próximos Asensio o Isco. Por si acaso cumple, como ocurrió con Dani Ceballos, se apuesta fuerte por el que promete.

Merengues y culés no serán los únicos que vayan a por Fabián en verano. El Atlético, el Valencia y otros clubes pudientes de la Premier, la Serie A y la Bundesliga lo tienen apuntado y subrayados en sus agendas, una subasta en la que el Betis tiene mucho que perder y poco que ganar. Al menos, a priori. Lo reconocen en público y en privado las cabezas visibles del proyecto que abanderan, en clave deportiva, Lorenzo Serra Ferrer y Quique Setién, quienes, como es su obligación, trabajan desde hace semanas, tras la renovación y mejora del contrato del palaciego en las postrimerías de enero, para tener las espaldas cubiertas en caso de que el peor de los escenarios se materialice. Vaya por delante que en Heliópolis son muchos los que ponen la mano en el fuego por el futbolista de 22 años recién cumplidos. No lo ven forzando una salida, llegando a un acuerdo con otro club que abone los 30 kilos a espaldas del Betis, pero tampoco se engañan: candidatos para seducirle los habrá. Aumentar todavía más su sueldo y el precio de su libertad es una opción que se ha barajado, aunque no todos en el comité ejecutivo son partidarios de ese blindaje a lo bestia.

Por ello, en la planificación de la 18/19 está contemplada la posibilidad de que haya que reforzar doblemente la parcela ancha, para la que ya se busca un '5' más acorde con el 'modelo Setién'. Desde 'Canal Sur Radio' insisten en que, si el eterno rival no hace efectiva su opción de compra (de 7 millones de euros) por Roque Mesa, el Betis abordará con el Swansea la contratación del pivote canario, si bien ya se tanteó al noruego Berge y al colombiano Barrios para competir con Javi García.

Si se cumplen los presagios con Fabián y acaba marchándose, lo que todavía está por ver, habría un mínimo de 30 millones más para potenciar la zona creativa de la medular. Setién es uno de los grandes valedores del regreso de Dani Ceballos, para el que, versión oficial aparte, se lleva tiempo sentando las bases, mientras que también es un admirador del juego de Tana, recién descendido a Segunda con Las Palmas y por el que se pujó el verano anterior.

En definitiva, en la planta noble del Benito Villamarín asumen el riesgo de que el fenomenal golpe en la mesa protagonizado por su canterano más emergente aumente la nómina de sus pretendientes, vanagloriándose de que su clase, su talento y su carácter estén llevando al equipo a reverdecer laureles.