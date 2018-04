Dos 'Bartras', como mínimo, este verano

Lleva meses Lorenzo Serra Ferrer manos a la obra planificando la próxima temporada, la cual tiene bastante adelantada (con Pau López, Inui y Canales ya 'cerrados'). Un trabajo al que ahora, con la clasificación europea prácticamente amarrada, tendrá que darle una vuelta de tuerca más, pues la exigencia deportiva, lógicamente, se verá también incrementada.

Una presión extra que, sin embargo, no ha cogido por sorpresa al vicepresidente deportivo de la entidad verdiblanca, quien ya obra con esa premisa, como bien demuestran las tres operaciones avanzadas. Y es que en Heliópolis están dispuestos a dar un nuevo salto este verano, el cual vendrá acompañado del deportivo, el cual están muy cerca de cerrar este fin de semana y que se oficializará en forma de EuroBetis. Un futuro plantel al que arribarán varios refuerzos y en el que, como mínimo, se incorporarán dos 'Bartras'.

Y no quiere decir ello que se traten de dos centrales de nivel, sino de dos futbolistas de un precio elevado con los que se quiere aumentar de manera cualitativa el nivel de una plantilla que ya es considerable, si se compara con la de años atrás. Es decir, unas inversiones que temporadas anteriores eran impensables y que hoy van de la mano del crecimiento deportivo e institucional del club.

De hecho, ya lo avanzó el propio presidente, Ángel Haro, días atrás, cuando aseguró que irán "con cierta alegría" al mercado: "Ir a Europa son entre 10 y 20 millones y acabar en plaza europea da la opción de sumar siete millones". Un plus económico que ayudará a hacer efectivo el plan de Serra, que no es otro que el de realizar pocos fichajes, pero de calidad: "Teniendo una plantilla que ha dado resultados, la idea es no hacer una revolución, al margen de que haya salidas no deseadas. Entonces tendríamos que estar atentos". Que se vinculen jugadores de 15-20 millones con el Betis, por tanto, no será ya una 'rara avis'.