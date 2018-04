Setién: "La llegada de Caparrós servirá como estímulo para el Sevilla de cara al derbi"

Setién no quiere pensar por ahora en el derbi.

Quique Setién comentó el cambio de entrenador del Sevilla, una circunstancia que ha "vivido como con otros equipos que cambian de entrenador, siempre sientes que destituyan a un compañero", pero admitió que el sustituto de Vincenzo Montella, Joaquín Caparrós "es un buen entrenador", cuya "llegada será un estímulo para preparar el derbi" de la penúltima jornada.

"Nuestra lucha está pelear por la quinta plaza. Cuando llegue el partido ante el Sevilla, hablaremos. Al derbi ahora mismo no le doy ni cinco minutos. Veré sus partidos para saber cómo juegan; lo demás no me preocupa", añadió el preparador bético.