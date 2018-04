Durmisi, clave: "Debía tener paciencia y estar preparado"

Durmisi no acusó el tiempo de inactividad y cuajó un excelente encuentro.

Riza Durmisi fue una de las novedades del once, aprovechando que Junior actuó como central ante la baja Bartra. "Si puedo ayudar, lo hago, pero lo importante es la victoria", declaró el danés, autor del 1-1 aprovechando un regalo de Rosales.

El lateral zurdo no acusó la inactividad y ofreció un buen nivel por su banda. "Hay muy buenos jugadores y hay que tener paciencia. Hay que trabajar duro, me ha tocado jugar y había que estar preparado para ayudar al equipo", señaló el zaguero, incidiendo en que no fue un partido fácil: "Ningún partido es fácil. Podemos mejorar un poco, pero da igual. Se ha ganado y estamos en Europa".