Mandi llama la atención

Tras 17 años en el mismo club, un Stade de Reims que acaba de recuperar su sitio en 'Le Championnat', Aïssa Mandi (26) decidió cambiar de aires y probar en LaLiga. En parte, porque Gustavo Poyet, a quien eligió Miguel Torrecilla para hacerse cargo del equipo, habla francés (jugó en el Grenoble), y eso lo consideraba muy interesante de cara a su adaptación a España, en general, y al Betis, en particular.

A argelino, no obstante, no le fue como deseaba en su primer años en Heliópolis, pues el equipo no funcionaba con el técnico uruguayo, mientras que con Víctor Sánchez del Amo era tremendamente defensivo y vivía encorsetado. Demasiado para un central poco agresivo, que se mueve mejor en espacios amplios que dentro de su propia área y que entiende bien el juego como para saber cuándo puede desplegarse en ataque para sacar el balón jugado, una suerte que domina como pocos. Para colmo, sufrió un par de lesiones y tampoco el ambiente alrededor del equipo, ahora ideal, era el mejor.

Se habló de su posible marcha el pasado verano, pero a Quique Setién le bastaron pocos entrenamientos para darse cuenta de que iba a ser una pieza importante para desarrollar su particular idea de juego. Mandi, aun ante la presión alta del rival, le asegura una salida limpia y domina tanto la zona del central como la del lateral, donde ha actuado mucho, sobre todo en su selección.

Sólo hay dos jugadores en LaLiga, los madridistas Kovacic (93,8) y Kroos (92,7), con un mayor porcentaje de pases acertados que Mandi (92%), quien está empatado con su compañeros Javi García, quien suele entregársela al compañero más cercano tras el robo.

Al argelino, por otra parte, no le hace falta ser my agresivo, ya que su gran colocación le permite interceptar una media de 1,9 pases por partido, mientras que goza de un buen dominio del espacio aéreo (1,8 duelos ganados cada encuentros).

Que es clave para Setién, además, lo demuestra que sea el cuarto futbolista de LaLiga que más minutos acumula (3.385) si se suman los encuentros de su equipo y de la selección. Esta temporada, no se ha perdido ni un solo partido por lesión.

Interés en la Premier League

Por todo ello, no es de extrañar que sea varios los ojeadores de clubes ingleses, según ha podido saber ESTADIO, que están siguendo semana a semana su gran evolución, la cual le ha llevado a tener actualmente un valor estimado de mercado de ocho millones de euros, según Transfermartk.

El Betis, que pagó sólo 2,8 para hacerse con sus servicios, no tiene intención alguna de desprenderse de Mandi, ni tampoco el argelino, ahora que está plenamente adaptado a LaLiga y se sabe importante en el Betis, considera oportuno, a priori, cambiar de aires.