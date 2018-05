Riza Durmisi alza la voz y pide su sitio

No está siendo una temporada sencilla para Riza Durmisi. Uno de los mayores valores de la plantilla que se encontró y mejoró ostensiblemente Serra Ferrer el pasado verano, había caído a un segundo plano para Quique Setién ante la irrupción de Junior. Sin minutos en los cinco últimos partidos, el internacional danés no era titular desde el pasado 1 de marzo, en el empate en casa ante la Real Sociedad. Pero ayer no desaprovechó la oportunidad para ponerle las cosas difíciles al técnico cántabro.



Con la motivación de un Mundial en el que estará pese a su pérdida de protagonismo, el lateral zurdo fue el mejor arma del Betis para atacar la meta del Málaga en una atascada primera mitad, llegando una y otra vez a la línea de fondo y buscando el pase con centros que no siempre supo dirigir, asistido en casi todas esas acciones por Joaquín. Su perserverancia, además, le sirvió para iniciar la remontada, al fusilar a Roberto tras un regalo de Rosales. Sin duda, levantó la voz.