Serra: la ambición de un Betis grande

El Betis ha logrado por úndecima vez en su historia clasificarse para competición continental en una temporada en la que destacan varios nombres propios, pero uno por encima del resto, el de Lorenzo Serra Ferrer. Su vuelta al Betis, de la que se cumplirán en los próximos días (el 15 de mayo) un año supuso un importante punto de inflexión en la entidad a la que ha contagiado con su carácter ganador y su ambición. Su proyecto, encomendado en las manos de Quique Setién, arrancó con las dudas lógicas por sus años alejado del mundo del fútbol, pero el matrimonio entre el balear y las trece barras parece condenado al éxito. No en vano, en las seis temporadas que ha estado al frente del equipo, ya sea en el banquillo o en labores de dirección deportiva, el Betis ha terminado clasificado para Europa en cuatro ocasiones, la última, el pasado lunes ante el Málaga, en el partido 300 como verdiblanco del de Sa Pobla. A lo largo de todos ellos, Serra ha sumado un total de 135 victorias, 89 empates y 76 derrotas.

Serra Ferrer es, indudablemente, el gran artífice del éxito del Betis, aunque el vicepresidente prefiere repartir los méritos. "Todo esto es por el trabajo de mucha gente. Yo he colaborado, pero hay gente que tiene más merito: jugadores, cuerpo técnico... Nosotros hemos apoyado una idea, una forma de hacer las cosas desde la dirección deportiva", declaró un humilde pero a la vez ambicioso Lorenzo Serra Ferrer, que no se conforma sólo con la clasificación, sino que piensa en el quinto puesto y en uno de los partidos que aún le queda por jugar al equipo y en el que tiene depositadas muchas expectativas. "Estoy satisfecho porque los béticos se lo merecían. Esto conlleva mucho esfuerzo, dedicación, todo está encaminado a satisfacer al beticismo, a esta gente que de alguna manera piensa, cree y hace las cosas por el bien del club. Nos alegra mucho, pero la Liga no ha terminado, puede haber más alegrías...", dejó caer Serra, que dejó clara su ambición. "Con el Betis siempre sueño en grande, siempre pido más. Que la primera temporada que hemos empezado este proyecto, hayamos dado con este objetivo y de la manera que lo hemos conseguido es para estar muy contento", insistió.

Pero, para Serra no es momento de celebrar, sino de amarrar la quinta o en su defecto la sexta plaza, para evitar los 'play off' de la Europa League. "Esto tiene mucha importancia porque en principio el futbolista puede descansar más, puedes organizar mucho mejor la competición venidera, tres previas son seos partidos que implica mucho esfuerzo y hay que prepararlo, pero también lo hubiéramos firmado si me dan a elegir. Lo hemos merecido", terminó uno de los máximos responsables de que el EuroBetis haya vuelto.