Setién: "¿Ceballos? Quiero a todos los grandes futbolistas"

Tras certificar la clasificación europea del Betis y derramar alguna que otra lágrima sobre el césped, Quique Setién tuvo tiempo de analizar algunos aspectos relevantes de la próxima temporada, en la que el conjunto verdiblanco disputará tres competiciones. El técnico cántabro atendió a los micrófonos de Onda Cero tras la celebración en el Benito Villamarín y aprovechó para hablar sobre las posibles nuevas incorporaciones.

Setién mostró su opinión sobre uno de los temas más candentes en en el Betis, la posible vuelta de Dani Ceballos: "Todos los grandes futbolistas nos vienen bien. Yo quiero a todos los grandes futbolistas que puedan venir, desde luego. A todos los que entiendan el juego, que nos den cosas y que vengan convencidos de que con esta manera de jugar van a disfrutar, así van a dar lo mejor de si mismos".

Mucho se ha hablado sobre Canales, Inui o Pau López, que podrían llegar al Betis este verano: "Háblame de los que están, vamos a disfrutar de los que están. Vamos a ver si los que vienen son capaces de mejorar lo que hay. De momento, al principio solo se fichan nombres, luego está la realidad, y la realidad muchas veces es diferente a las conjeturas que tu sacas de los planteamientos que te haces. Yo me fío mucho de lo que veo y de lo que veo cuando están contigo, cuando están en el campo, cuando están entrenando contigo. De momento solo fichas nombres, luego está el rendimiento real, cuando hay que separar la paja del grano, eso es lo importante".

Setién, además, fue bastante claro con la posibilidad de que algún club pague su cláusula: "También había cláusulas en Lugo y me quedé seis años, y me quedé porque fui un hombre muy feliz allí, me trataron muy bien y estuve muy a gusto. Cada año tuve la oportunidad de marcharme y no me fui, me quedé ".