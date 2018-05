El agente de Álex Moreno, sobre el Betis: "Sé que lo sigue"

Riza Durmisi completó un excelente partido ante el Málaga CF, gol incluido, pero no se conforma con aparecer en las alineaciones de Quique Setién de vez en cuando. El danés, con muchas opciones de estar en el próximo Mundial, aprovechó la ocasión que le brindó la baja de Marc Bartra para adueñarse del costado siniestro, dado que el cántabro había situado a Junior Firpo como central zurdo.

Tras su buen encuentro, Durmisi no alzó la voz. Todo lo contrario ("Debía tener paciencia y estar preparado"), pero por su cabeza pasa la posibilidad de cambiar de aires, en busca de minutos. En el Betis, conscientes de sus deseos y de la necesidad de hacer caja en verano con algunas ventas (el danés podría revalorizarse en el Mundial de Rusia), ven con buenos ojos una posible salida, por lo que no sólo se estudia una mejora de contrato para el Junior, sino que también se está peinando el mercado para buscarle competencia dentro de la plantilla.

En este contexto, Serra Ferrer ha mandado seguir con atención los partidos del Rayo Vallecano, con el objetivo de recabar informes sobre Álex Moreno (24) -también gustan el pivote Fran Beltrán y el extremo Adrián Embarba, quien suma ocho goles y 12 asistencias-, a quien le resta una sola temporada de contrato en el club madrileño.

ESTADIO se ha puesto en contacto con su agente, Marc Bernaus, quien lo representa desde los 17 años, para conocer más sobre el asunto y saber en qué punto se encuentran las conversaciones, en el caso de que se hubiesen iniciado, que no es el caso: "Álex está realizando una excelente temporada. No había dudas de sus capacidades ofensivas, pues es un futbolista rápido y vertical, pero están sorprendiendo por cómo se ha adaptado al lateral izquierdo. Cada partido que juega, lo hace mejor. Tengo constancia de que son muchos los clubes de Primera que lo están siguiendo (gusta mucho al Girona FC). Y sí, el Betis es uno de ellos, porque te llega, pero de ahí a hablar de que vaya a jugar allí hay mucho".

Bernaus asegura que el de Sant Sadurní d'Anoia está centrado ahora "en los partidos que le restan con el Rayo", club al que respetan y con el que llevan tiempo "conversando" sobre la posibilidad de renovar. En cualquier caso, Álex Moreno acaba contrato en 2019 y, si el Betis estuviese realmente decidido a ficharlo, "tendría que negociar con el Rayo", que, por otra parte, no está muy dispuesto a desprenderse del ahora lateral.

Serra ya lo fichó

Que al viceprensidente deportivo verdiblanco le gusta el jugador no es ningún secreto. No en vano, ya lo fichó para el Mallorca B, donde, tras probar en pretemporada, ascendió al primer equipo para quedarse definitivamente. El agente de Álex Moreno no esconde que el Betis "sería un club atractivo para Álex, más aún habiéndose clasificado para Europa League", aunque lo que más valora es que el estilo del jugador "encajaría a la perfección en el de Setién". En el sistema de la defensa de tres y dos carrileros se sentiría como pez en el agua.

Sea como sea, Bernaus recalca que, al menos hasta el momento, el Betis no ha realizado ningún movimiento serio para llevarse al futbolista, que éste está centrado en intentar subir con el Rayo, que los siguen varios clubes de Primera y que, al quedarle un año de contrato, habría que negociar con la entidad madrileña. Así, se antoja apresurado asegurar que será el recambio de Durmisi. Quizás, porque gustar, gusta.