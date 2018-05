Ángel Haro, sobre el futuro del Betis, Ceballos y el regreso de Caparrós.

El presidente del Betis, Ángel Haro, fue entrevistado anoche en 'El Pelotazo' de Canal Sur, haciendo un repaso de los temas más candentes de la actualidad verdiblanca tras la clasificación matemática a Europa, como los nuevos horizontes del Betis, la posible vuelta de Dani Ceballos o el regreso de Joaquín Caparrós al banquillo sevillista para el gran derbi en el Villamarín, entre otros temas.

El futuro del Betis: "Ahora hay que plantearse nuevos retos. Han pasado algo más de dos años y hay que seguir creciendo. Con humildad. El futuro pinta bien. Planteamos que el Betis tiene que estar luchando por Europa. Pasos como el de este año hacen que se incremente el presupuesto. El Betis tiene que seguir creciendo".

Objetivos a corto plazo: "Me gustaría que el equipo siguiera como un club estable. Que los béticos se sientan orgullosos de su equipo y de sus dirigentes. Vamos a trabajar todos unidos. Hay que crecer y no dar pasos en falso".

Inversión en fichajes: "Tenemos que tener estabilidad económica y no hacer locuras. Somos el cuarto club en España en abonados, pero no en presupuesto. Es necesario que haya recursos aunque después te puedes equivocar en la planificación. Confío en que el Betis del futuro pueda estar en Europa y en la Liga de Campeones. No vamos a tener que hacer una revolución en la plantilla. Se puede planificar con menos prisas, que lo que venga sea más y mejor seleccionado".

Dani Ceballos y su hipotético regreso: "No se ha hablado. A día de hoy no es una opción. Me gustaría centrarme en el final de la temporada. No me gustarían jugadores cedidos puro y duro. No para hacerle el trabajo a otros equipos".

El próximo derbi: "Llegamos en unas condiciones magníficas. Las dos aficiones esperan el partido con muchas ganas".

La vuelta de Caparrós al Sevilla: "Me da igual el que venga. Suelo ser muy respetuoso con el tema del Sevilla. Para mí, el Betis es el mejor equipo del mundo".

El Eurobetis, una labor de meses: "Si uno echa la vista atrás hemos pasado momentos difíciles. Quiero dar las gracias a los que confiaron en el proyecto. En esta temporada tuvimos un bache en noviembre pero había confianza. En las pasadas fueron duras".

Terminar la tribuna de preferencia del Benito Villamarín: "Nos gustaría, pero tenemos que estar dos o tres años en Europa y financiar a largo plazo esta obra. Para no cargar el balance con deudas importantes".

El Betis Baloncesto: "Llevamos dos años donde no se está compitiendo bien. Me habría gustado tener más apoyos. Si hay descenso, haremos todo lo posible por subir lo antes posible. El equipo de baloncesto, como marca, nos beneficia".