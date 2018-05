Marcos Álvarez: "Estamos como un cohete ahora mismo y no hay quien nos pare"

Marcos Álvarez, preparador físico del Betis, ha analizado la exitosa temporada verdiblanca, una temporada que no esperaban a comienzos del verano pasado que fuera acabar así. "Ni por asomo lo esperaba, el club ha pegado un cambio radical. Esto no lo esperábamos a principios de temporada, esperábamos hacer una temporada digna porque había mimbres y se notaba el cambio, pero estamos como un cohete ahora mismo y no hay quien nos pare. Llegar a este momento como estamos es una sorpresa para todos", ha reconocido este mediodía en los micrófonos de Radio Marca Sevilla.

Entrando en detalle, a juicio de Marcos Álvarez el cambio "clave" tanto a nivel deportivo como institucional ha sido la llegada de Haro y Catalán. "Esa tranquilidad se transmite también a nivel deportivo. El año pasado cuando viajábamos parte del consejo se veía que no estaba en la misma onda que el equipo, y el trabajo que han hecho los dos de aguantar y estar empeñados de hacer un Betis grande ha sido fundamental y en el vestuario se ha notado. La figura de Lorenzo también ha sido muy importante porque es muy querido en el Betis, con la experiencia que ha aportado siempre; y acertar con un entrenador que ha entendido perfectamente la idiosincrasia del Betis y ha tenido el valor de llevar su modelo de juego a su máxima expresión", ha explicado.

Pero no solo de Haro, Catalán o Serra ha opinado Álvarez, el verdiblanco también ha valorado otros nombres propios de la primera plantilla bética.

Quique Setién: "Lo importante que veo en Quique es que es una persona llana y cercana, sabe delegar en su grupo de trabajo, es sincero con el jugador y hace que el jugador crea mucho más en él que cuando viene alguien que hace pensar que él es quien va a tener el éxito. Es una persona humilde, trabajadora, le encanta y muere por el fútbol".

Fabián: "Empezó a mejorar a nivel muscular cuando se fue cedido a Elche. Sobre todo ha sido una mejora y adaptación al fútbol, el modelo de juego de Quique le viene fenomenal, y se ha dado cuenta de que tiene que trabajar de manera individual diariamente para mejorar sus condiciones. Está a un gran nivel y tiene un rango de mejora bastante alto. Ojalá no se lo lleven. Tiene ilusión cada día de mejorar y es muy disciplinado, es lo que le hace a él llegar a ese nivel, y a parte es muy vistoso. Necesita mejorar y qué mejor que en el Betis, con 50.000 espectadores en cada partido".

Joaquín: "El es pura alegría. A cada jugador hay que darle su sitio, pero hay que entenderlos. Y Joaquín siempre está creando un ambiente distendido en el grupo pero luego es el primero que se pone a entrenar y no falta nunca. Se le dice a veces que descanse y el dice que sigue... Son jugadores top en todo, con una calidad como jugador y muscularmente. Se está cuidando mucho".

Rubén Castro: "Es duro para un jugador del carisma que tiene él ver cómo está el equipo y no estar participando mucho. Pero hay que quitarse el sombrero con su trabajo diario, es un ejemplo de profesional, y la pena en este caso es que no pueda tener más minutos para conseguir el gran objetivo que le queda. Es complicado porque hay muchísima competencia, hay otros delanteros que están a muy buen nivel, pero desde el cuerpo técnico todos son parabienes para él porque es un espectáculo cómo se está portando a nivel profesional y como compañero".