Alicientes de sobra en el epílogo del Betis

El triunfo ante el Málaga trajo consigo un premio tan inesperado al principio como ansiado y merecido después, a tenor del extraordinario rendimiento ofrecido por el Betis en la segunda vuelta. Con tres jornadas todavía por disputarse, la presencia verdiblanca en la próxima edición de la Europa League es una certeza matemática, por lo que, con la Champions demasiado lejos -necesitaría firmar un pleno y que el Valencia perdiera todo de aquí al final-, podría parecer que la temporada 17/18 está virtualmente terminada en Heliópolis.

La relajación, como ocurre en otros equipos sin objetivos al alcance en esta recta final, sería un invitado factible en Heliópolis, pero nada más lejos de la realidad. A nivel personal y grupal, en el vestuario verdiblanco existe la conjura de seguir apretando hasta el epílogo, pues hay mucho más en juego de lo que cabría esperar para todos.



El derbi nunca es un partido más

Tras el compromiso de mañana en Bilbao, toca despedir la temporada en casa ante el eterno rival, que sucumbió en la primera vuelta por 3-5. El resultado del próximo 12 de mayo puede afear o embellecer una campaña histórica y sobresaliente ahora mismo para el Betis, que busca celebrar la vez número 25 que queda por encima del Sevilla con ambos en Primera (por 20 al revés).

Para entonces, si los de Caparrós tropiezan esta noche o los heliopolitanos ganan al Athletic, ya será una realidad, así como se atará la sexta plaza y, por ende, la entrada directa en la fase de grupos de la UEL. Además, veintitrés años después, se apuntaría los dos duelos cainitas ligueros de un mismo ejercicio, algo que sólo ha logrado en las campañas 1958/1959, 1961/1962 y 1994/1995, por diez veces en el caso sevillista.



Premios colectivos e individuales

Quedar quinto o quedar séptimo no es lo mismo deportivamente hablando, pero tampoco en el plano económico, tanto para el club como para los propios jugadores. Así, las primas se incrementarían de manera importante en caso de doblegar nuevamente al eterno rival, pues, después del resultado del pasado 6 de enero en el Sánchez-Pizjuán, los de Setién se embolsaron 500.000 euros extra, pues la directiva que preside Ángel Haro pactó un premio de un cuarto de millón por triunfar en #ElGranDerbi, que se iría duplicando, triplicando, cuadriplicando, etcétera, por cada gol de diferencia en el electrónico.

Además, la plantilla, en boca de sus capitanes, fue ambiciosa en su negociación con los rectores béticos, apostando por incentivos económicos por clasificarse para competiciones europeas, no ya por quedar entre los diez primeros, como ocurría en ejercicios precedentes, amén de premios particulares por vencer a Madrid y Barcelona, aunque, de estos cuatro, sólo se pudo conseguir uno. Y no es baladí que se gratifique a los futbolistas por ganar a los dos todopoderosos del balompié patrio, ya que la repercusión nacional e internacional de un logro así repercute directamente en la potenciación de la marca Betis. No en vano, el 0-1 en el Bernabéu fue presenciado en directo por los representantes de Green Earth, que decidieron desde entonces convertirse en patrocinadores absolutos de la camiseta, no ya sólo esporádicamente, con el consiguiente aumento de los ingresos por esponsorización.

Por último, los premios otorgados por la UEFA para los que disputen la fase de grupos de la Europa League (para ello, el cuadro de Setién necesita ser quinto o sexto) aseguran unos ingresos mínimos de 2,6 millones de euros, que podrían dispararse por encima de los 15 en caso de lograr el título, porque el 'market pool' y los pinchazos televisivos suman. Como en España, donde el quinto recibe más de la televisión y por otros conceptos. En resumen: no da igual a nadie; todos los saben.



El mundial, un reto para varios

Guardado va a comandar a la selección de México en la magna cita que comienza dentro de siete semanas en Rusia, pero el resto de los que aspiran a disputar la competición por países más importante del orbe futbolístico no las tienen todas consigo, por lo que buscarán protagonismo y brillo, más aún en un equipo vistoso y muy seguido como el Betis, en este cierre de temporada en LaLiga.

Por ejemplo, Riza Durmisi tratará de convencer al míster de Dinamarca, Age Hareide, de que tiene sitio entre los 23 elegidos del combinado nórdico, tras haber perdido presencia en él con su suplencia en Heliópolis. Algo similar a lo que intenta Marc Bartra, que se quedó fuera de la última lista de la ´Roja´, tras varios años contando para Julen Lopetegui, quien, paradójicamente, no lo ha llamado desde que llegó a Sevilla, donde es indiscutible y está mostrando su mejor nivel desde que abandonara el Barça.

Más sencillo, a priori, lo tendrá Campbell, pese a que se ha perdido la mayor parte de la campaña por lesión. Así se lo hizo saber en su reciente visita el seleccionador de Costa Rica, Óscar Ramírez, si bien ayudaría que tuviera minutos en estos tres últimos encuentros. A Fabián, fijo en la sub 21, posiblemente no le llegue la llamada para la absoluta tan pronto, aunque ha acumulado méritos de sobra.



Setién quiere tener varios detalles

Sanabria, exactamente seis meses más tarde, volvió a saborear la miel de la titularidad ante el Málaga. No partía de inicio desde el 1-0 en Cornellà-El Prat del 30 de octubre de 2017, pues luego se lesionó y hubo de someterse a una artroscopia en la rodilla derecha que le ha tenido más de cuatro meses K.O. Quique Setién, muy satisfecho con el rendimiento del paraguayo en el arranque del curso, sentía que debía tener un gesto con él en este epílogo, que tiene reservado igualmente para Rubén Castro y Campbell, entre otros, sin descartar que tengan su ocasión, seguramente ya en Butarque durante el cierre, hombres que han contado poco últimamente para él, como Rafa Navarro y Víctor Camarasa.

Sobre el grancanario, el entrenador ya ha dicho que le ayudará en cuanto pueda para que logre los dos goles que precisa para superar a Poli Rincón y convertirse en el máximo goleador de la historia del Betis en Primera división. Por circunstancias, el '24' no participa desde hace un mes, por lo que Setién entiende que se lo debe. Igual que a Joel, que ha hecho un esfuerzo importante para levantarse tras otro año nefasto de lesiones y clama por la titularidad, pues únicamente acumula 30 minutos desde su retorno (119 en total).