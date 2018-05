Loren: "Todo nos ha ido espectacular"

Su primera temporada con el primer equipo, al que subió procedente del filial el pasado mes de enero, ha superado todas las expectativas, en opinión de Loren Morón, quien admite, además, sentirse "más tranquilo" tras todo el revuelo mediático que generaron sus primeros encuentros a las órdenes de Quique Setién. "La nube fue al principio. No me puedo quejar de cómo han seguido las cosas desde que debuté, pero ahora me lo tomo todo con mucha más tranquilidad. Desde que tuve la suerte de debutar, nos han ido espectacular las cosas tanto en lo individual como en lo colectivo. Mi primera temporada y en Europa, es un sueño que no me lo podía ni esperar", comentó el delantero marbellí en declaraciones a Radio Sevilla, donde señaló que no se conforman con la clasificación: "El primer objetivo fue clasificarnos para Europa, algo que tuvimos la suerte de conseguir ya, y ahora este equipo es ambicioso y quiere en los tres partidos que quedan puntuar lo máximo posible y atar la quinta plaza, que es lo máximo a lo que aspiramos, porque la cuarta nos queda ya muy lejos".

A nivel personal, el marbellí insiste que le ha sorprendido su aportación -seis goles en doce partidos-, ya que su intención, tras promocionar, era "aprender de los mejores" y "aprovechar los minutos" que le diera Setién, quien no dudó en darle la titularidad nada más desembarcar en el primer equipo. "El míster está confiando en mí y yo le estoy intentando responder en el campo", añadió.

Con contrato hasta 2021 y con una cláusula de rescisión de 25 millones, Loren no quiere oír hablar de otra cosa que no sea seguir en el Betis. "No sé lo que puedo valer. El club puso esa cláusula pero es lo que menos me importa ahora mismo", terminó el jugador canterano.