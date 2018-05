El supuesto tweet de la Policia al Betis que se ha hecho viral

Cinco años han pasado desde la última clasificación europea del Betis. El volver a jugar en el viejo continente, con una plantilla de calidad y con un estilo de juego propio, ha hecho que tenga mucha repercusión. Tanto, que incluso desde la cuenta de Twitter de la policía se felicitaba al conjunto verdiblanco, con algo de guasa. Posteriormente, se demostraba que había sido un montaje y que la Policia Nacional no había tenido nada que ver.



El tweet en cuestión citaba lo siguiente: "Le recordamos a los seguidores del @RealBetis que ya no es necesario sacar el pasaporte para viajar por Europa. Entendemos que no estéis acostumbrados, pero... tenéi acolarsada toda la comisaría".



Dicha publicación tuvo miles de retweets y me gustas, pero al poco tiempo, la verdadera cuenta de la Policia Nacional desmentía que tuviera algo que ver: "¡Cómo dominan algunos el Photoshop! Qué cracks. Pues NO... ese tuit no es nuestro. No te fíes de capturas y confía siempre en el perfil oficial (y original) #STOPBulos (Por cierto, #MuchoBetis)".



La situación de los heliopolitanos seguro que dará pie a más bromas de este estilo, pero dado el buen estado de forma del equipo, se lo tomarán a bien y no le darán demasiada importancia.





¡Cómo dominan algunos el Photoshop ????! Qué cracks. Pues NO... ese tuit no es nuestro. No te fíes de capturas y confía siempre en el perfil oficial (y original??)#STOPBulos

(Por cierto, #MuchoBetis ????) pic.twitter.com/UQbyPktbmJ — Policía Nacional (@policia) 3 de mayo de 2018