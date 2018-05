Athletic-Betis: 'Duro' epílogo de una prueba de superación

Durante años, todo el que te rodeaba se burlaba de tu pésimo estado de forma. Tampoco es que se esperase de ti un ultra-man, pero te habías dejado ir en exceso. De repente, tu orgullo despertó, relució tu amor propio, recuperaste los buenos hábitos y te rodeaste de la mejor compañía, de buenas influencias. Comenzaste a lucir 'tipín', pero quizás no el sufiente para el maratón que te habías propuesto correr. No te valió con trabajar bien para que las cosas salieran como esperabas. No te desanimaste. Perseveraste. Apretaste los dientes, redoblaste esfuerzos y, sobre todo, confianza en ti mismo y en todo en lo que creías. Adelantaste al mayor de tus rivales, que era el descrédito generalizado, y comenzaste a rebasar contrincantes, entre los gritos de júbilo de los tuyos, de esos que nunca han dejado de quererte. Tapar bocas es muy gratificante, pero no tanto como comprobar la tremenda ilusión que estás generando en los tuyos. En toda tu vida te han visto exhibirte con tanto poderío.

El reto era estar entre los diez primeros, pero sin dejar de esprintar te has colocado quinto (sólo por detrás de cuatro plusmarquistas) y tienes garantizado el mayúsculo éxito de acabar entre los siete primeros. Aparentemente ya hay menos motivos para luchar y quizás eso haga que comience a aflorar el precio del esfuerzo y la tensión soportada viendo la meta tan cerca. Tus piernas evidencian cansancio y mentalmente te cuesta más concentrarte. Sabes que nadie te reprochará nada, pase lo que pase en estos kilómetros, pero no puedes dejar de apretar los dientes. Sólo quedan tres rampas más. Únicamente tres rampas.

Quique Setién no esconde que los suyos llegan muy justos de fuerzas al tramo final de Liga; pero sabe que deben mirar con perspectiva y agarrarse al gran efecto motivador que ofrecen los pingües alicientes deportivos y económicos que reportaría mantener la quinta plaza. Además, el Betis visita hoy a un rival deprimido, lejos del nivel y los puestos que históricamente ha rondado y con su hinchada decepcionada con una paupérrima temporada que comenzó con los rojiblancos aspirando a mucho en tres competiciones.

Los leones, no obstante, al margen de conformar una plantilla que no anda corta de talento, querrán compensar a su afición por la mala imagen ofrecida en el derbi de la semana pasada en Anoeta (3-1) y por su mala racha en San Mamés, donde no gana desde el 11 de marzo (2-0 ante el Leganés). Desde entonces, cayó ante Marsella (1-2), no pasó del empate ante el Celta (1-1) y volvió a sucumbir frente a la necesidad del Deportivo (2-3) y el Levante (1-3). Ellos sí que no se juegan nada y se les nota.

Todo lo contrario que el Betis, que llegará cansado, pero con la inercia positiva que le dan las ocho jornadas consecutivas que lleva invicto y el hecho de haber sumado 22 de los 24 últimos puntos en juego, con un intimidatorio 16 de 18 en su últimas seis citas a domicilio.

Otro motivo para confiar en los verdiblancos a pesar de ver que las fuerzas empiezan a fallar, es que el técnico cántabro tiene a toda su plantilla enchufada, con Durmisi como mejor ejemplo. El danés fue decisivo contra el Málaga a pesar de que sólo había jugado en dos de los 12 choques anteriores y sólo uno de inicio.

Hoy, se ofrece para volver a ser de la partida si Setién piensa en el derbi y quiere reservar a los apercibidos o a alguno de los cuatro tocados que entraron en la lista (Barragán, Javi García, Joel Campbell y Boudebouz).

De los planes del míster va a depender la configuración de la medular hacia atrás. Lo único claro es que Bartra volverá a ser el jefe atrás tras cumplir sanción y que Fabián cambiará de compañía ante la baja de Guardado. Arriba, con ocho jugadores para tres plazas, hay pólvora de sobra. Sergio León y Loren andan con ganas tras ser suplentes el lunes, Rubén busca su recórd, Tonny Sanabria, recuperar sensaciones. Tello, Joaquín, Boudebouz...

Sólo tres rampas más. Ahora Betis ahora, no dejes de apretar.