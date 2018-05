Javi García, enfadado por el gol anulado y el juego del equipo

Con 1-0, Javi García mandó un balón al larguero y vio cómo le anulaban un gol que, para él, fue totalmente legal: "Cuando he visto que pitaba falta, no conseguía entender por qué. No ha pasado nada; por ello, estaba más mosqueado de la cuenta". "Los árbitros a veces te dan otras te quitan; tenemos que estar por encima de eso", agregó en tono conciliador, al tiempo que admitía que el Betis estuvo "espeso".

"Llevábamos tiempo sin perder. No hemos estado lucidos con el balón, pero llegamos 0-0 al descanso y en la segunda parte sí fuimos nosotros mismos, pero al final ellos apretaron y lograron el gol. No pudo ser", analizó el murciano, que empezó de pivote y acabó como central. "Ahora, a apretar que tenemos el mejor partido posible en casa. La gente está como loca porque llegue el derbi, estará a tope y nosotros estaremos al cien por cien. A trabajar y corregir cosas".