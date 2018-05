Loren: "El árbitro vio falta, pero creo que era un gol legal"

Loren Morón fue uno de los protagonistas del Athletic-Betis (2-0), al verse implicado en la jugada más polémica del partido. El canterano saltó a por un balón junto a Kepa y el árbitro le señaló una falta inexistente en ataque justo antes de que Javi García empujase el balón a la red. Hubiese sido el empate a uno. Poco después, los locales sentenciaron el partido.

El fin a la gran racha

"Ya llevábamos tiempo en que no conocíamos la derrota. Se ha cortado la racha tan buena que llevábamos y ha sido una pena".

Un encuentro gris

"No ha sido nuestro mejor partido. En los últimos minutos es donde hemos espabilado un poco. Nos molesta porque la racha que llevábamos era muy buena y no nos ha salido el partido que queríamos. Ahora toca pensar en el derbi".

El gol -mal- anulado

"El balón va al primer palo porque es medio olímpico de Ryad y meto la cabeza porque pienso que la puedo meter. Ya después no sé lo que pita, porque no he visto falta en ningún momento. Es un balón dividido donde voy con la cabeza, que no voy ni con codo ni nada, pero el árbitro ha visto falta. Él me da a mí en la cara y yo a él voy con la cabeza porque el balón iba para dentro y yo quería meterlo. Lo mete Javi y creo que es un gol legal".

La visión del Alberola Rojas

"Él dice que ha visto falta. Todas las personas se pueden equivocar y, bueno, ya lo verá por la tele".

La recta final

"A partir de ahora se olvida esta derrota. Nosotros, y todos los béticos que nos esperarán el sábado, vamos con una ilusión tremenda. Si no se puede amarrar hoy pues intentaremos conseguirlo delante de nuestra afición contra el rival, que es el otro equipo de la ciudad y sería más bonito todavía. Pero bueno, yo prefiero tenerlo ya hoy".