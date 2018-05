El agradecimiento de Joaquín a San Mamés

Joaquín ha querido agradecer a través de Twitter la cariñosa ovación que recibió ayer en San Mamés.



"Siempre dije que me encantaba jugar en el antiguo San Mamés. Me motivaba su campo y la manera con la que viven el fútbol. Era uno de mis campos favoritos. Ayer la afición del Athletic Club me regaló una ovación que no se me olvidara. ¡Gracias por tanto cariño! Viva el Betis", ha manifestado el gaditano, que ha seguido recibiendo muestras de cariño de la afición bilbaína.





