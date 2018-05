El padre de Álex Moreno: "Ir al Betis sería un paso adelante"

Álex Moreno está en la agenda del Betis para la próxima temporada y al futbolista del Rayo la idea le parece más que atractiva.

Lo ha confirmado su padre en Radio Sant Sadurní: "Serra Ferrer ya le tenía en el Mallorca y le ha hecho un seguimiento, y bueno, ¿Por qué no jugar en Europa? El Betis estará en Europa y sería un paso adelante. Siempre respetando el contrato con el Rayo, que queda un año más, eso que quede claro. Pero, ¿por qué no, si sigue apostando y trabajando, jugar en Europa? ¿Por qué no el Betis? Es un equipo que tiene muchos seguidores".

El Betis escuchará ofertas por Durmisi este verano y Moreno está bien colocado para ser su sustituto.