Fabián y Bartra, en un derbi para convencer a Lopetegui

El Betis va a llegar al derbi del próximo sábado en el Benito Villamarín con su billete europeo en el bolsillo y, si el Sevilla no le gana este miércoles al Real Madrid, puede que hasta salte al césped clasificado para jugar la Fase de Grupos de la Europa League sin necesidad de disputar previas. No obstante, el segundo de los duelos cainitas de este curso no estará descafeinado, ni mucho menos. De hecho, ese partido va a ser la última oportunidad de convencer a Julen Lopetegui para los béticos Marc Bartra y Fabián.

El seleccionador español dará a conocer la lista de convocados para el Mundial de Rusia del próximo mes de junio el viernes 18 de mayo, una semana después del Betis-Sevilla y un día antes de que el conjunto verdiblanco acabe la temporada visitando al Leganés en Butarque.

Según manifestó el propio Lopetegui durante su última rueda de prensa, los 40 futbolistas que entraron en una pre-lista previa a los dos choques de marzo tenían "opciones intactas" de estar en la citación definitiva, sobre todo, todos aquellos que han tenido "una participación activa en la Fase de Grupos clasificatoria"; caso de Bartra, que jugó la Eurocopa de Francia en 2016, pero no de Fabián, que sí viene siendo un fijo en la sub 21 que dirige Albert Celades.

En la citada preconvocatoria de Semana Santa, el vasco también incluyó a Antonio Adán, del mismo modo que, meses antes, era Sergio León el que llamaba la atención del 'jefe' de la selección española. No obstante, a diferencia de sus dos compañeros, las posibilidades de ambos de estar en Rusia este verano son casi utópicas.

Suiza y Túnez, 'mal menor'

El próximo día 18, Lopetegui dará, en principio, los 23 elegidos para la Copa del Mundo en un acto comercial antes de la disputa de la última jornada de LaLiga, dos días después de la final de la Europa League que el Atlético de Madrid jugará contra el Marsella en Lyon (Francia) y una semana antes de la de la Champions que enfrentará en Kiev (Ucrania) a Real Madrid y Liverpool.

A la espera de conocer más en profundidad el 'planning' de la concentración de la selección española, lo que es seguro es que el 3 de junio, en el Estadio de la Cerámica, la 'Roja' jugará ante Suiza su último amistoso antes de viajar a Rusia, donde el día 9 se medirá a Túnez en cita preparatoria, a seis días del debut en el torneo ante Portugal.

En los últimos años, el técnico nacional ha reservado en estos 'bolos' de ensayo a los internacionales que han jugado finales en los días previos y llegan con menos descanso a la concentración. En este sentido, Lopetegui no descarta ofrecer una lista independiente de la del Mundial para los amistosos ante Suiza y Túnez. Las veces que ha optado por hacer eso ha aprovechado para premiar a referentes de la sub 21 y a jugadores que han tenido una buena trayectoria durante toda la temporada pero que no han encontrado finalmente un sitio en la citación definitiva. Y en ambos perfiles encajan a la perfección tanto Bartra como Fabián. Los dos han sido claves en la vuelta del 'EuroBetis'. El central es el mejor fichaje invernal de LaLiga y su equipo sería líder si sólo se cuentan los partidos desde su llegada. El mediocentro hizo el gol que abrió la puerta continental (al Málaga) y el más rápido de lo que va de Liga (al Sevilla, a los 21 segundos).

Desde Alemania sin béticos



Bartra y Fabián optan a romper este año el maleficio que el Betis sufre desde hace una década. El Mundial de Alemania en 2006 fue el último en el que la selección española tenía algún bético entre los 23 convocados para una Fase Final. En la cita germana el representante del club verdiblanco fue Juanito, que además hizo el gol del triunfo ante Arabia Saudi (1-0).



En 2010, el camerunés Achille Emana fue el único bético en Sudáfrica; mientras que en Brasil 2014, el Betis no envió ningún jugador por primera vez en 40 años.



En total, hay ocho béticos mundialistas con España. El primero fue Simon Lecue, en Italia 1934. Hubo que esperar hasta Argentina 1978, donde acudieron Cardeñosa y Biosca; en el de España 1982 estuvo Rafael Gordillo y en el de México en 1986, Poli Rincón. Tras un parón de ocho años, Alfonso Pérez Muñoz jugó el de Francia 1998 y Joaquín el de Corea y Japón en 2002 y el citado de Alemania en 2006, donde fue con su amigo Juanito.