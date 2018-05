Junior confirma que se pierde el derbi

Se confirma la noticia: Junior Firpo no podrá estar a disposición de Quique Setién el próximo sábado, en la visita del Sevilla FC al Benito Villamarín, y, por lo comentado por el zaguero de origen dominicano, seguramente tampoco podrá jugar en la última jornada, frente al CD Leganés.



El versátil zaguero se lesionó en el minuto 10 del Athletic-Betis y, poco después, tuvo que ser sustituido por Víctor Camarasa. En un principio, al estar inflamada su rodilla, no pudo someterse a pruebas que determinase el alcance de su dolencia, pero este lunes el futbolista ya ha conocido una noticia que "no quiería oír", según ha escrito en sus redes sociales. Al menos, destaca, "no es nada grave".



Setién, de mantener su defensa de tres centrales y dos carrileros, tendrá que apostar de inicio por el eje Mandi-Bartra-Amat, con Riza Durmisi, especialista en derbis, como carrilero zurdo.



Se confirma lo que ya me imaginaba pero no quería oir, me perderé el Gran Derbi. Pero bueno por suerte no es nada grave, muchas gracias a todos por los mensajes y las muestras de cariño, me habéis hecho disfrutar de una temporada maravillosa! ???????? pic.twitter.com/vBeVKc8cbe — Junior Firpo (@JuniorFirpo03) 7 de mayo de 2018