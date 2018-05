Junior será baja por lesión lo que resta de temporada

Junior Firpo será baja por lesión en el Real Betis para el derbi que disputará el próximo sábado ante el Sevilla en el estadio Benito Villamarín, de la trigésima séptima jornada de LaLiga, y también para el último partido de la temporada, en el campo del Leganés.

El joven futbolista hispano-dominicano, que tras subir esta temporada del filial al primer equipo es un fijo del técnico Quique Setién, sufrió el pasado sábado en el partido disputado en San Mamés ante el Athletic Club (2-0) una lesión de rodilla que le obligó a ser sustituido a los diecinueve minutos.

El propio Junior informó este lunes a través de su cuenta de Twitter que no podrá jugar el sábado ante el 'eterno rival' en la penúltima jornada del torneo.

"Se confirma lo que ya me imaginaba pero no quería oir, me perderé el Gran Derbi. Pero bueno por suerte no es nada grave, muchas gracias a todos por los mensajes y las muestras de cariño, me habéis hecho disfrutar de una temporada maravillosa", señala el tuit de Junior.

El Betis, por su parte, también emitió en la tarde de este lunes un comunicado en el que anuncia la baja de Junior para lo que resta de temporada.

"Tras las pruebas realizadas en el día de hoy al jugador Junior Firpo, se ha detectado que el lateral presenta un esguince del ligamento lateral interno de la rodilla izquierda con un edema asociado en el platillo tibial-medial", apunta el informe médico facilitado por el club.

Junior permanecerá diez días inmovilizado y posteriormente se le volverán a realizar estudios complementarios, por lo que se pierde lo que resta de temporada, subraya el comunicado.