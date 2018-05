Joaquín se pone serio contra la violencia y pide disfrutar del derbi

Joaquín ha sido el protagonista seleccionado por el Betis para que pase por sala de prensa en la semana del derbi. El gaditano, fiel a sí mismo, ha dejado varias perlas durante su comparecencia.

¿Cómo está el vestuario antes del derbi y cómo está Joaquín?: "Son partidos que uno desea que comience ya. Son partidos de emoción e intensidad grandísimas. Es el gran derbi. Intentamos disfrutarlo por el momento en el que estamos y jugamos en casa y queremos brindar esa gran victoria ante el eterno rival. Queremos que sea una fiesta para nosotros".

Agresión de ayer: "Es lo triste de esto. Pero lo que tiene que prevalecer es el gran derbi. Esto no cabe en el fútbol. No va con la afición del Betis ni del Sevilla. Esta gente sobra en el mundo del fútbol. El club ya hizo un comunicado. Nosotros tenemos que dar ejemplo con nuestro comportamiento. El fútbol tiene que estar por encima de todo. Esta gente no puede manchar lo bonito de esta ciudad. Tiene que prevalecer el deporte, el fútbol y el ejemplo y que esto sea una fiesta".

¿Va a ver el partido de esta noche?: "Sí. Seguramente. Claro, si no tengo nada que hacer lo veré. Es un partido bonito. El partido no va a cambiar por el resultado de hoy. Independientemente de que tengamos la quinta o la sexta plaza de manera matemática va a haber rivalidad. Uno siempre quiere ganar estos partidos y cuando juega en casa, mucho más. Hemos tenido una gran segunda vuelta y queremos darle esa gran alegría a la afición ganando al gran rival en casa".

¿Llega el Betis en su mejor momento o acusa la presión?: "Es muy complicado sacar los partidos adelante. En la segunda vuelta hemos dado un paso adelante. Hemos sacado partidos porque hemos madurado y sabemos sufrir. Tenemos personalidad. Eso nos ha llevado a sacar partidos adelante. El equipo lleva seis victoria, un empate y una derrota en ocho partidos. En eso nos basamos. Creemos en la filosofía, en nuestro estilo. Luego cuando los equipos te ven arriba y juegan contra un gran Real Betis Balompié se motivan más y te estudian mejor. Hemos madurado y hemos conseguido victorias importantes en campos donde otros no han sido capaces".

¿El derbi más espectacular?: "Se presenta un derbi bonito por la igualdad. Hemos hecho una temporada con los dos arriba y estando cerca. Quedan dos semanas para que acabe LaLiga y queremos el premio de acabar con la victoria en casa. Tenemos que ser inteligentes, saber controlar el partido y ser un equipo que en casa tiene personalidad. En casa sabemos llevar el partido a nuestro estilo. Personalmente lo voy a disfrutar porque estamos en el Benito Villamarín. Para nosotros ganar es una felicidad tremenda por lo que conlleva. Lo ganamos en la primera vuelta y queremos repetir".

La figura de Caparrós, ¿duelo de Joaquines?: "El fuera y yo espero que dentro. Una vez que pita el árbitro todo lo demás sobra y los jugadores somos los que tenemos que decidir. Conocemos a Caparrós, que es de la casa del Sevilla. Pero el partido tiene la misma motivación esté él o no. Para nosotros culminar la temporada ganando el derbi sería poner el broche".

Huevos blancos y rojos del Sevilla: "Prefiero tener los huevos de color carne que son más bonitos".

Fiesta en el Betis: "La afición es normal que lo tome como una fiesta por la temporada que hemos hecho. Pero nosotros le damos importancia a la semana. Independientemente de que estemos clasificados para Europa queremos ser quintos y de puertas hacia dentro entrenamos con la máxima intensidad. Ya que estamos ahí no queremos perder esa posición. Es más bonito ser quinto que sexto".

Le toca meter sangre bética en el vestuario: "Uno intenta sumar en todo lo posible. En este tipo de partidos uno intenta tener a la gente metida toda la semana. El que no entienda lo que es el partido que sepa lo que significa para los béticos. Intentar que la gente esté enchufada, meterle alegría y siempre desde un lado positivo. Que disfrutemos la semana y lo que significa para Sevilla un derbi. Enfocarlo desde ahí, desde la felicidad del derbi. Luego cuando pita el árbitro, la responsabilidad va por dentro. Los béticos lo tenemos que disfrutar. Con responsabilidad, concentración y a partir de ahí que la afición lo disfrute".

¿Qué está fumando esta semana Setién?: "El míster lleva una segunda vuelta fumando lo mejor. Ya hasta se ríe. No he ha dado todavía lo que fuma, pero se lo sacaré".

Otra manita: "Como pedir se puede pedir, pero no es fácil. Este tipo de partidos conllevan muchas cosas. Concentración, no querer cometer errores. Me conformo con ganar. Sería terminar la temporada maravillosamente".

Arenga: "La arenga me sale espontáneamente. Ya no sé que decir y me repito. Pero en este tipo de partidos la motivación está ahí. Ganemos o perdamos hay que disfrutarlo. Eso sí, el sábado vamos a salir con la máxima concentración para ganar y seguir siendo quintos".

Lesión de Junior: "El equipo se ha sobrepuesto toda la temporada a las lesiones. No nos hemos venido abajo. Hemos perdido jugadores importantes y el que ha salido de la cantera o de los que no jugaban ha respondido. Perdemos a Junior, pero tenemos jugadores que lo están haciendo bien".

Derrota en Bilbao: "Fuera cada uno puede pensar lo que quiera. Pero en los últimos ocho partidos el balance es muy bueno con un empate en el Wanda y una derrota en BIlbao. Tenemos confianza en lo que venimos haciendo y el equipo no ha hablado ni de eso. Esta semana la afrontamos con alegría".