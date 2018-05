Hace doce años que el Betis no gana un derbi en el Benito Villamarín

Sevilla, 10 may (EFE).- El Real Betis, que el sábado recibe al Sevilla en partido de la penúltima jornada de Liga, no vence a su eterno rival en el Benito Villamarín desde hace doce años, periodo en el cual los sevillistas han cosechado seis victorias y cinco empates en once visitas oficiales al feudo verdiblanco.

En la primavera de 2006, siendo entrenador del Betis su actual vicepresidente deportivo, Lorenzo Serra Ferrer, los béticos sumaron su último triunfo como local frente al Sevilla (2-1), en un encuentro en el que Robert da Pinho y Varela marcaron para los locales y Saviola hizo el gol visitante.

Un año antes, el actual entrenador del Sevilla, Joaquín Caparrós, perdió por única vez contra el Betis en diez enfrentamientos de la máxima rivalidad, ya que su equipo cayó por la mínima frente al de Serre Ferrer merced a un gol de Ricardo Oliveira.

Estos dos triunfos consecutivos son los únicos que ha logrado el Betis en las últimas veinte visitas oficiales del Sevilla, 16 de ellas en partidos de Primera, una en Segunda, dos en la Copa del Rey y una en la Liga Europa, en tres eliminatorias en las que los blanquirrojos siguieron adelante en los respectivos torneos.

El último precedente data del 25 de febrero de 2017, cuando el Sevilla ganó (1-2) al remontar el conjunto dirigido por el argentino Jorge Sampaoli el tanto de Durmisi en la primera mitad con goles de Iborra y Mercado en el segundo periodo.

El balance global de enfrentamientos oficiales, sin contar los de la extinta Copa de Andalucía, entre los dos rivales sevillanos en el campo del Betis está perfectamente igualado: veintiuna victorias locales, otras tantas del Sevilla y dieciocho empates.