Aderezo desde los banquillos

Nada más terminar el encuentro entre el Sevilla y el Madrid del pasado miércoles comenzó la cuenta atrás oficial para el derbi de mañana, una previa en la que no hay otro tema de conversación en cualquier rincón de la capital hispalense. El clásico sevillano se convierte en el centro sobre el que gira todo lo demás. Un ambiente especial invade todos los hogares donde sevillistas y béticos calientan motores antes de la magna cita. El #GranDerbi no es un partido cualquiera y los protagonistas lo saben, bien porque, como Caparrós, lo ha 'mamado' desde la cuna, o bien porque, como Setién, se ha empapado de la idiosincrasia de la ciudad rápidamente.

Ellos, Caparrós y Setién, centran parte de la atención en la previa, justo antes de que comience a rodar el balón a partir de las 18:30 h este sábado, por sus particulares y diferentes formas de vivir el choque ante el eterno rival, un encuentro que el utrerano no ha perdido la oportunidad de calentar con algún que otro dardo envenenado. Nada más acabar el partido ante el Madrid, Caparrós dejó su primera perla: "El Betis está celebrando la clasificación para una competición en la que el Sevilla es el rey", aseguró el preparador nervionense, que, minutos después, en una entrevista radiofónica conjunta con su homólogo verdiblanco en la Ser, defendió que llegará en desventaja a la cita del sábado, para la que contará con menos días de preparación que su rival. "Los derbis son partidos especiales. Creo que es el mayor derbi que hay, futbolísticamente hablando. Lo vamos a preparar. Tenemos menos tiempo, mientras que ellos creo que están preparando una fiesta, un entrenamiento a puerta abierta en el estadio, todo el mundo allí 'ji-ji, ja-ja', pero nosotros vamos a intentar afrontar el partido de la mejor forma posible", comentó en 'El Larguero'.

Setién no dudó en responder ante la queja del utrerano. "Tengo a algunos jugadores con algunas molestias, pero en principio llegamos bien. Como dice Caparrós, tenemos un par de días más para preparar el partido que ellos, pero estos partidos sabemos que son especiales, que no hay cansancio. Hay dos equipos que van a ponerlo todo y a los que no les importará ni el cansancio ni los días de entrenamientos", señaló.

Contra la violencia

Al margen de este intercambio de impresiones, ambos coincidieron en hacer un llamamiento a la calma después del incidente que tuvo lugar el pasado martes, cuando un aficionado fue agredido por un grupo de radicales que portaban distintivos sevillistas en los aledaños del estadio Benito Villamarín.

"Para mí es el primer derbi en casa. Yo entiendo el fútbol de una manera. Espero que no haya incidentes como el que sucedió el otro día. Es un partido para disfrutar y divertirse, no para pelearse. Interpreto que son hechos aislados. Siempre hay gente que no puedes controlar y que pueden pasar estas cosas. Desde que estoy aquí, es el primer incidente serio. Me extrañó porque no viene al caso. Yo soy una persona más fría. Aquí se vive todo con más pasión. Hay cosas que no se pueden controlar", comentó Setién al respecto.

Por su parte, Caparrós añadió: "Es una fiesta, no hay un derbi más grande. Independientemente de la guasa que haya, es cierto que tenemos que mandar un mensaje de calma, para que la grada vaya a disfrutar. Es un partido de fútbol y hay que afrontarlo de esa forma. La guasa no deja de ser guasa. El partido hay que jugarlo y lo ganará el mejor".