Boudebouz: "Rechacé irme cedido porque estoy en un gran club"

Segunda parte de la entrevista de ESTADIO a Ryad Boudebouz, quien reconoce que se negó a marcharse cuando no estaba teniendo tanto protagonismo a las órdenes de Quique Setién.

- ¿Es cierto que fue el propio Ryad Boudebouz el que rechazó volver cedido en enero a Francia, cuando las cosas no le iban del todo bien por aquí?

- Sí... La verdad es que sí. No quería irme, porque sé que estoy en un gran equipo, en un gran club, rodeado de grandes jugadores y compañeros. Ni se me pasó por la cabeza salir del Betis, con esta afición de 50.000 personas, algo que nunca había tenido detrás en mi carrera deportiva. Con ese ambiente excepcional y tras la gran apuesta que hizo por mí el club, no me iría sin demostrar lo que puedo dar de mí. Sabía que era capaz de hacerlo mucho mejor en cuanto olvidara la lesión.

- Fue una decisión valiente. Hay muchos españoles que se van a la Premier, pero en enero, si no han tenido los minutos que esperaban o echan de menos su tierra, aceptan volver cedidos o traspasados después de unos pocos meses solamente en Inglaterra. Usted se empeñó en triunfar, y va por buen camino.

- Una cosa es irte a jugar al extranjero y darte cuenta de que no cuentas para el entrenador, que no te da minutos, con lo que no estás a gusto. En mi caso, todo fue por culpa de la lesión, no porque el míster no contara conmigo o yo no estuviera a gusto. En cuanto estuve bien, me demostró su confianza y estoy jugando mucho más. Quiero demostrar todo lo que valgo, la calidad que tengo, como hay también mucha en este equipo. Estando todos juntos, estoy convencido de que voy a triunfar en el Betis.

- ¿Le ayudó el cambio de sistema, como a Joaquín, a tener más libertad y a sentirse más a gusto sobre el campo?

- Con el nuevo sistema, tenemos más seguridad defensiva, lógicamente, más equilibrio, aunque también perdemos un hombre arriba. Que el entrenador cuente conmigo en la derecha, en la izquierda, por dentro... es secundario para mí. Lo que quiero es seguir participando, ayudando al equipo, para seguir creciendo.

- Si acaba LaLiga más o menos así, con Boudebouz jugando mucho, ganando el derbi, clasificándose para la fase de grupos de la Europa League, aunque no se haya visto al mejor Ryad, ¿estaría satisfecho de la temporada?

- No... no... no (risas). Lo siento, pero no estoy contento con mi rendimiento. Sé que puedo dar mucho más, hacerlo mucho mejor. La gente espera mucho de mí. Yo mismo espero mucho de mí. Siento un poco de frustración, porque no he podido empezar lo bien que a mí me gustaría.

- Desde luego, el Betis es el mejor club para que Boudebouz desembarcara en España. Aquí su forma de jugar, la del futbolista regateador, con pases de calidad, siempre ha sido la que gusta a la grada. Seguramente lo haya notado en sus propias carnes.

- Por esa razón ni se me pasó por la cabeza perderme este ambiente, este cariño y este equipo cuando me llamaron en enero para irme. Siempre me ha sentido muy querido por la afición, por la gente de a pie. Tengo muchas ganas de devolver esa alegría, esa confianza, esa esperanza que todos han depositado en mí con muchas de esas jugadas que levanten a la gente del asiento. Estoy seguro de poder hacerles disfrutar mucho más todavía con mi juego.

- ¿Cambia el derbi si los dos equipos llegan jugándose mucho de si lo hace sólo uno o ninguno se juega nada? En el 'Clásico', por ejemplo, hablaban de choque descafeinado y saltaron chispas...

- Un derbi es un derbi, por lo que siempre vas a querer ganarlo. Quieres ganar por ti mismo, por los compañeros, por el equipo, por el público, por el orgullo de todos los que trabajan en el Betis y los que sienten como nosotros. Desde que llegué a Sevilla, rápidamente me hicieron saber lo importante que es ganar este partido. Ya lo entendí perfectamente en enero, por lo que en eso estamos de nuevo. No sé si se verá un Ryad diferente. Si juego, claro... (risas). Estos encuentros, igual que contra el Real Madrid o el Barcelona, son los que todos queremos jugar. En realidad, hay que darlo todo siempre, pero hay partidos como éstos que he comentado antes o contra el Atlético de Madrid que están marcados en el calendario y que quieres ganar como sea. Trataremos todos de dar lo mejor de uno mismo para llevarnos el derbi y dar una última alegría a la afición en esta gran temporada del colectivo.