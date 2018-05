Espadas: "Ojalá tengamos al Betis y al Sevilla en Europa el año que viene"

El alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, ha atendido a los medios en la mañana de este viernes para, entre otras cosas, referirse al derbi que van a disputar el Betis y el Sevilla mañana. Espadas, reconocido seguir verdiblanco, ha destacado que prefiere "que gane el que mejor juegue" y que las aficiones de ambos equipos estarán "a la altura".

"Es verdad que la temporada ya está prácticamente finalizada y. por lo tanto, el elemento clave está ahí, en saber si el Sevilla es capaz de meterse junto con el Betis en Europa. El tener dos clubes en Europa el año que viene sería para nosotros de enorme importancia. Como ciudad, se hablaría mucho más. Lo hemos estado viendo con el Sevilla estos últimos años y que el Betis regrese es una magnífica noticia. Ojalá tengamos a los dos clubes en Europa", deseó.

Sobre posibles indidentes, Espadas se ha mostrado confiado en que no ocurrirá nada: "Yo creo que las dos aficiones van a estar a la altura, como no puede ser de otras manera, porque los dos clubes llevan trabajando años por la convivencia y el respeto mutuo, y yo creo que los derbis hay que vivirlos desde el respeto. Hay que ir a disfrutar a los derbis, aunque haya tensión, que debe ser controlada, porque lo que debe imperar es el sentir común. El fútbol lo debemos asociar a elementos positivos y desterrar otro tipo de comportamientos. El que lleve la violencia al fútbol se equivoca. El resto de los aficionados debemos hacerles ver que no tienen cabida ese tipo de actitudes".

¿Algún pronóstico?

Finalmente, el alcalde ha preferido no mojarse respecto al posible resultado. "Todos sabéis cuáles son mis preferencias, pero no debo decantarme. Evidentemente, el alcalde de la ciudad debe estar al margen de otro tipo de litigios. Ojalá gane claramente el que mejor juegue", acabó.