Bartra: "Será un privilegio vivir el derbi desde dentro".

El central bético Marc Bartra se siente afortunado por jugar un partido que despierta tantas pasiones y genera tanta expectación, como es el caso del gran derbi que se celebrará mañana entre Betis y Sevilla en el Benito Villamarín.

En un extenso reportaje del medio digital Sportskeeda, el baluarte de las trece barras en defensa ha señalado que "hoy en día, el Betis-Sevilla es muy atractivo por el nivel de ambos equipos y porque están jugando por Europa, que lo hace aún más hermoso de lo que ya es. Cuando veo el derbi desde fuera, disfruto mucho de cómo lo viven. Será un privilegio vivirlo desde dentro".

Para Bartra, precisamente será su primer derbi como protagonista y ha opinado sobre cómo hay que afrontarlo. En ese sentido, ha declarado que "un derbi es el tipo de partido que no sólo se juega con la cabeza sino también con el corazón. Un partido que sabes que cada buena acción del equipo hace felices a miles de personas. Esto es realmente especial e intentaremos hacerlo lo mejor posible para nuestra gente".

Sobre la figura de su entrenador actual en el conjunto heliopolitano, ha apuntado que "Quique Setién es uno de los mejores entrenadores que he tenido. No se olvida de nada, no hace nada al azar, sabemos qué hacer durante el partido... Entrenamos todo el tiempo con la pelota situaciones del partido, algo muy importante para nuestra confianza".

En cuanto a su adaptación a la capital andaluza, ha valorado que "para muchas personas, Sevilla es una de las mejores ciudades de España y con mucho encanto. Siento que llevo viviendo aquí muchos años, estoy muy cómodo en la ciudad y con mis compañeros. Con todas estas cosas buenas, te puedes adaptar rápidamente".