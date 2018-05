Setién: "He pedido a los jugadores que no pierdan la cabeza"

Quique Setién ha manifestado que, viendo "el comportamiento de la afición" en la víspera del derbi frente al Sevilla, "sabes el significado de la alegría que les puedes dar", ya que "lo que se monta" con estos partidos "es impresionante".

Setién se felicitó por haber asegurado ya la clasificación europea, ya que "ni en agosto ni mucho después hubiera pensado en la temporada" que ha hecho un Betis que figura en "una posición impensable: Europa, derrotar al eterno rival, superar muchos tabúes... Completarla ganando el último partido en casa sería un colofón extraordinario".

Para el técnico cántabro, "da igual el entrenador y el momento de cada equipo" en un Betis-Sevilla, ya que "lo que supone este partido trasciende a todos por las ganas y el entusiasmo que generan" en dos aficiones que "reirán o llorarán según el resultado", por lo que sólo ha "pedido a los jugadores que no pierdan la cabeza, que hagan lo mismo de todo el año para ser superiores al Sevilla".

Setién cree que el Sevilla "no ha cambiado tanto después del 3-5" ni con la llegada de Joaquín Caparrós al banquillo, ya que "con Montella y Berizzo hizo grandes partidos" aunque "la gente se acuerde sólo la final de Copa"; y dijo estar seguro de que mañana se "verá la mejor versión de un equipazo".

El preparador bético ha lamentado los incidentes previos al derbi, provocados por "gente que no entiende esto como un juego", cuando existen "familias en las que conviven sevillistas y béticos, con guasa y nada más" porque "todo lo que debe pasar es que un amigo vacile a otro" después de "disfrutar de un espectáculo".

Para Setién, el favoritismo del Betis "se puede fundamentar en estados de ánimos, pero en estos partidos ni hay dolor ni cansancio", aunque ha admitido que "el Sevilla ha modificado cosas" como que "es más intenso en el trabajo defensivo" pero si gana, "no será por haberle echado huevos, sino porque habrá superado" al Betis.

Ese trabajo consiste en "interrumpir con faltas la posesión" del Betis, su "continuidad", algo que "han hecho todos los rivales", y el Sevilla "ante la Real Sociedad y el Real Madrid, ha bajado hasta los 50 minutos de juego efectivo" porque "le interesa interrumpir", mientras su equipo suele "jugar 60 ó 70 minutos por partido".

Por último, Quique Setién ha descartado a sus dos porteros lesionados, Antonio Adán y Dani Giménez, para el derbi pese a que "ambos han hecho un esfuerzo, han mejorado pero no tienen el alta médica" y no desea "arriesgar por un portero que en el minuto cinco te puede hacer perder un cambio: en otra zona del campo habría arriesgado, pero no en la portería", precisó.