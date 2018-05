Betis 2-2 Sevilla FC: Como los políticos, todos ganan el derbi

No ganó nadie. O lo hicieron los dos, según se mire. Como los políticos, Betis y Sevilla venderán el empate de este sábado como un éxito. Y lo es, en cierta forma, pues en Heliópolis irán a la Europa League de forma directa e, igual de importante, por encima de su eterno rival, que remontó y le pudo complicar mucho el derbi a su anfitrión, que, dado que el Getafe no aguantó el tirón ante el Atlético de Madrid, también se clasifica ya para la segunda competición continental, como séptimo y con tres pases por el purgatorio.

El inicio fue calcado al de la primera vuelta, pero sólo eso. De esta forma, si entonces Fabián la colaba en la red desde la frontal a los 21 segundos, esta vez fue Bartra el que adelantaba a los heliopolitanos antes de que se cumpliera el cinco, merced a una falta algo inocente de Sarabia sobre Durmisi que Joaquín puso en la testa de Bartra, eficaz al peinar en el primer palo para sorprender a Soria y su zaga. El tanto, lógicamente, fue un mazazo para los de Caparrós, que anduvieron noqueados un rato, si bien no los espoleó como el 6 de enero.

Tampoco el cuadro de Setién entró en el loco intercambio de golpes de entonces. Más arropado con Guardado por Boudebouz en la parcela ancha, el Betis insistía en su estilo habitual de elaborar desde atrás, aunque el ritmo era lento, parsimonioso, plomizo, lo que lo convertía, como le viene ocurriendo últimamente, en previsible. El Sevilla, poco exigido desde el 1-0, fue adquiriendo confianza y adelantando sus líneas paulatinamente, con un Roque Mesa muy inspirado en la presión, pero de poco le servía recuperar tantos balones en campo rival a los ayer de negro, pues nunca eligieron bien Banega y compañía a la hora del último pase, reinando la imprecisión hasta un punto exasperante.

En el 11, Durmisi apuraba línea de fondo para probar los reflejos de Soria con un centro-chut forzado que casi le sorprende, única aproximación ya hasta el intermedio, excepción hecha de un disparo flojo de Guardado en posición franca en el alargue de esta fase. Lo cierto es que los nervionenses inquietaron poco más. Acaso por sensaciones, no tanto por oportunidades tangibles. Cumplido el cuarto de hora, Pedro anda rápido para despejar dos veces con la mano ante los intentos de Nolito y Sandro a la espalda de los centrales verdiblancos, mientras que Escudero y Banega se precipitaron posteriormente cuando las acciones exigían quizás algo de pausa. A cinco del descanso, Álvarez Izquierdo invalidó acertadamente el gol de Sarabia, en posición ilegal al recibir el pase interior de Éver. Fue lo último reseñable de un primer tiempo más emocionante que vistoso, más tenso que atractivo para el espectador. Puro derbi.

En la reanudación, la tónica varió poco, incluso con los remedios que buscaron enseguida los entrenadores: Setién introdujo a Boudebouz por Guardado para tener algo más el balón y Caparrós mandó al banco a un Sarabia también amonestado para que Layún percutiera sin descuidar la resta. El primero en avisar fue el Sevilla, con Nolito desplegándose por la izquierda y arribando con claridad al área, si bien su rosca se marchó lamiendo el poste. Seguían arriesgando los anfitriones con la defensa adelantada y las líneas algo más juntas, pero su oponente se encontraba más cómodo, mejor en las transiciones que a la hora de tomar la iniciativa.

Sufría sobremanera el Betis sin balón, fiándolo todo a su seguridad defensiva. Sandro, con una tijera algo forzada, lo intentó a los diez minutos sin suerte, pero sería Ben Yedder el que pondría lógica en el marcador: Nolito habilita al franco-tunecino, que resbala en la línea de fondo, aunque logra ponerla en el área para que Mandi yerre y Bartra se confía, permitiendo al '9' rehacerse y meter la puntera. Un gol de pillo, tonto desde el punto de vista verdiblanco.

Reaccionó rápidamente el cuadro heliopolitano como mejor sabe hacerlo, elaborando rápido y de primeras. Así, en el 61, Loren, completamente solo a bocajarro a pase de Joaquín, tuvo el 2-1, aprovechando Lenglet el instante de duda del marbellí para rebañársela y mandar a córner. De todas formas, parecía, al menos, que ambos se metían en el partido, paradójicamente de lado sevillista antes incluso de que llegaran las tablas.

Alcanzó el derbi su cuarto de hora final con un aparente pacto tácito de no agresión, pues era evidente que a los dos les convenía no arriesgar. El empate era mejor para el Betis, eso sí, por lo que el Sevilla no renunciaba a las transiciones, aunque sería a balón parado como se pondría por delante: córner que bota Banega al primer palo, Ben Yedder la deja de tacón y Kjaer, libre de marca, remacha a placer desde muy cerca.

Quedaba poco tiempo, aunque suficiente con un anfitrión como éste, más estirado si cabe con un Tello que resultó clave en la acción del 2-2: buena apertura del de Sabadell a Barragán, que sirvió al primer palo para que Loren, a la segunda y desde el suelo, aprovechara la pasividad de Kjaer y los malos reflejos de Soria para introducir el balón en el fondo de las mallas. Paradójicamente, cada tanto animaba al que lo recibía, por lo que era ahora el conjunto de Setién el que apretaba y se presentaba más inspirado. Sea como fuere, no pasó nada ya. Y todos contentos, visto lo visto sobre el terreno de juego y por lo que supone: el Betis asegura la sexta plaza y, por ende, acceder directamente a la fase de grupos de la Europa League, al tiempo que el Sevilla, dado el tropiezo del Getafe, sabe ya que será séptimo seguro, con lo que, a pesar de tener que disputar tres rondas previas desde finales de julio, ata un objetivo que se había complicado mucho con Montella.

- Ficha técnica:

2 - Real Betis: Pedro; Barragán, Mandi, Bartra, Jordi Amat, Durmisi; Javi García; Guardado (Boudebouz, m.46), Fabián; Joaquín (Tello, m.72) y Sergio León (Sergio León, m.58).

2 - Sevilla: David Soria; Mercado (Ben Yedder, m.46+), Kjaer, Lenglet, Escudero; Nzonzi, Roque Mesa; Sarabia (Layún, m.46), Éver Banega; Nolito (Franco Vázquez, m.85); y Sandro.

Goles: 1-0, M.05: Bartra. 1-1, M.57: Ben Yedder. 1-2, M.79: Kjaer. 2-2, M.81: Loren.

Árbitro: Alfonso Álvarez Izquierdo (Comité Catalán). Amonestó al local Guardado (m.17) y a los visitantes Sarabia (m.20), Lenglet (m.23), Escudero (m.71) y Layún (m.90).

Incidencias: Partido de la trigésima séptima jornada de LaLiga Santander disputado en el estadio Benito Villamarín ante unos 56.000 espectadores, entre ellos cerca de medio millar de aficionados sevillistas ubicados en una zona acotada para seguidores visitantes. En los prolegómenos, el exjugador nigeriano del Betis Finidi George recibió un homenaje de la afición desde el césped.