David Guevara: "En este derbi no va a haber favoritos"

El delegado de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla, David Guevara, reflexiona sobre el partido de esta tarde, un encuentro que, en su opinión, será "complejo" y "especial" por las circunstancias en las que se encuentran los dos equipos

- Esta tarde, a las 18:30 horas, se para Sevilla entera. Todos a ver el derbi. ¿Usted dónde lo va a ver?

- En el Benito Villamarín.

- Al alcalde se le conocen sus colores, va con el Betis. ¿Usted también es bético, verdad?

- Si, soy Bético.

- ¿Quiere que gane el Betis o prefiere enviar un mensaje políticamente correcto?

- En absoluto, creo que es algo bastante normal que deseemos que nuestro equipo gane, más aún en un derbi.

- ¿Le ha perjudicado en algo su condición de bético respecto a sus votantes o ha tenido alguna anécdota curiosa al respecto que pueda desvelar?

- Para nada, soy muy respetuoso en ese sentido. El deporte debe ser siempre un nexo de unión más allá de los colores de cada uno, todos tenemos grandes amigos del equipo rival y no hacemos juicios de valor.

- ¿Ve al Betis favorito por su trayectoria en Liga y por jugar en casa, ante su afición?

- Es un partido complejo, en este derbi no hay favoritos, los jugadores se van a dejar todo en el campo, no va a influir otra cosa, más que sus ganas de ganar.

- ¿Le gusta el fútbol que realiza el equipo a las órdenes de Setién?

- Me gusta el fútbol de Setién y Serra Ferrer.

- ¿Cree que la llegada de Caparrós al Sevilla le da una dimensión diferente al derbi y más opciones al Sevilla?

- Por supuesto que Caparrós ha generado un revulsivo en el Sevilla y los resultados avalan esa circunstancia.

-¿Qué jugadores cree que pueden ser determinantes en este derbi?

- Como le digo, los derbis son especiales; por las circunstancias en las que se encuentra el Betis, por delante en la clasificación, algo que hace tiempo no veíamos, y porque el Sevilla necesita confirmar su presencia en Europa, tendrá un aliciente más para cualquiera que tenga la posibilidad de saltar al campo. Este partido es para jugadores con garra, con tesón.

- ¿Cree que puede iniciarse un ciclo de éxitos en el Betis después de esta buena temporada o es pronto para decirlo?

- No me cabe ninguna duda que la realidad del Betis ha cambiado radicalmente, creo que se ha hecho un gran trabajo desde el club para sentar bases sólidas para la próxima temporada, no creo que haya muchas dudas sobre eso.

- La semana ha venido marcada por la agresión a un aficionado bético y ayer la Policía detuvo a nueve miembros de los Biris. ¿Acabaremos algún día con estos delincuentes que manchan la imagen del fútbol, de Sevilla y de sus clubes?

- Por supuesto que acabará, el sentido común siempre prevalece, entre otras cosas porque sólo son unos pocos quienes generan esas situaciones, la inmensa mayoría de los aficionados al fútbol quieren disfrutar del deporte sin violencia.

- Como máximo responsable de la política deportiva de Sevilla, ¿qué mensaje mandaría a los sevillanos para evitar los incidentes que se producen en torno al derbi?

- Cualquier acto violento repercutirá negativamente en la imagen de las dos aficiones y de la ciudad en general, tenemos que transmitir una imagen de ciudad tolerante y amiga del deporte, una imagen de sociedad que disfruta con el deporte y que condena la violencia.

- ¿Quién cree que va a ganar el derbi?

- No lo sé, es un partido sin favoritos.

- El empate podría servir a los dos. El Betis certificaría su plaza europea directamente en la Fase de Grupos y el Sevilla dependería de sí mismo para no quedarse sin Europa. ¿Ve posible un ´pacto de no agresión´?

- No lo llamemos agresión, pero no veo posibilidad de pacto alguna.

- ¿Qué impacto económico puede tener que el Sevilla se quede sin Europa o que este año estén los dos viajando por el Viejo Continente?

- No contemplo que el Sevilla no esté en Europa, no me cabe duda que estará. Y claro está, que una ciudad como Sevilla tenga a sus dos equipos en competición europea habla muy bien de lo que significa el deporte para los sevillanos y la capacidad que tiene nuestra sociedad para generar oportunidades, en este caso, en el mundo del deporte, el impacto en los medios tendrá una repercusión muy positiva en el turismo.