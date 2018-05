Real Betis-Sevilla FC: No, no busquen más, que no hay

Real Betis-Sevilla FC: No, no busquen más, que no hay

Solamente en la antigua Híspalis podía pasar algo así, que un sevillista no ya confeso, sino enfervorizado, radical en el mejor de los sentidos, como Silvio Fernández Melgarejo, sea el autor de uno de los himnos oficiosos más famosos del Betis, el eterno rival. Dicen que fue por una apuesta perdida por el inmortal rockero sevillano, reconocido por su entidad y por su ciudad (nada más y nada menos que con la Medalla de Oro a título póstumo y con una calle en Los Remedios), pero ese ´No busquen más, que no hay´ ha quedado grabado de manera indeleble en el imaginario verdiblanco. Y viene al caso en esta previa no ya por su dedicatoria al club heliopolitano, sino para ilustrar lo que ahora vienen a llamar El Gran Derbi. O #ElGranDerbi, que es mucho más moderno y cosmopolita. Como si al partido de los partidos le faltara algo más para ser universal. Inabarcable, inclasificable y sin parangón posible aquí y fuera, se trata de uno de los pocos acontecimientos deportivos que, parafraseando a los periodistas de Despeñaperros hacia el norte, traen cafeína y alicientes de serie.

El perejil de todas las salsas (el picante, si se quiere) lo añade de manera magistral y oportunísima un Joaquín Caparrós idolatrado por muchos en Nervión y odiado por los mismos en la otra mitad de la capital andaluza. Pero es que, encima, esta tarde, a eso de las ocho y veinte, se definirá el futuro deportivo de anfitriones y visitantes, con Europa como leitmotiv. Porque el Betis ya la tiene asegurada, pero no el acceso directo a la fase de grupos de la segunda competición continental, lo que, de paso, le evitaría tener que adelantar el regreso de vacaciones para afrontar un mínimo de dos rondas previas desde finales de julio. El Sevilla hasta firmaría ahora mismo ese peaje, porque se ha visto sin el pasaporte que selló asiduamente en los tres últimos lustros. Quedarse a las puertas seis años después (tras aquella repesca en la 12/13 que terminó, la primavera siguiente, con el título de la UEL en Turín ante el Benfica) sería dramático, sobre todo cuando el míster utrerano ha obrado con maestría la reanimación anímica y deportiva de los suyos, que suman dos victorias seguidas para volver a creer en sí mismos.

Un empate convendría a ambos, aunque el pacto es prácticamente imposible. Sería contra natura. A nadie se le pasa por la cabeza, más allá de que los verdiblancos sumarían el punto que les garantizaría ser sextos y amarrar la segunda parte de su nuevo y bienvenido objetivo, al tiempo que a los blanquirrojos -que hoy vestirán inesperadamente de negro, tras décadas y décadas de rojo en la Avenida de La Palmera- les permitiría seguir dependiendo de sí mismos en la última jornada, en casa y ante un Alavés con la permanencia amarrada desde hace tiempo y, por ende, con nada en juego. Ya puede el Getafe, el único con opción de cazarles, firmar un pleno que no rebasaría los hipotéticos 58 puntos del Sevilla, que se lleva el ´goal-average´ particular merced a aquel taconazo en el Coliseum del hoy denostado Ganso. Incluso, si al plan B o C del Atlético le diera por liarse la manta a la cabeza, la séptima plaza sería realidad esta misma tarde, si bien esas cábalas no entran en la mente de unos y otros, con cuentas pendientes por el 3-5 del Día de Reyes o con el orgullo como simbólica espuela, con incentivos económicos, pero, por encima de todo, con la idea de imponer su estilo sobre el del oponente, a priori antagónicos.

En lo estrictamente futbolístico, y dando por hecho que tanto Setién como Caparrós se guardarán ases en la manga, los onces se convierten en menos indubitados conforme avanzan hacia la meta contraria. No parece que el cántabro vaya a alterar su 1-3-4-2-1, afianzado en 2018 e inalterado desde el 3-0 al Espanyol (ocho jornadas), con lo que, como Junior y Feddal andan fuera de juego y ni Adán ni Dani Giménez llegan a tiempo, Pedro seguirá bajo palos, escoltado por el reservado Mandi, Bartra y Amat, siendo los flancos para el restablecido Barragán y Durmisi. Por delante, Fabián y Javi García oficiarán por dentro, mientras que la punta de lanza podría ser para un extramotivado Sergio León o para Loren -más difícil ve Sanabria su continuidad-, con la pareja de genios (Boudebouz-Joaquín) por detrás, sin descartar el doble delantero ni la entrada de Tello o de Guardado, muy mejorado, en la zona ancha.

En el Sevilla, Navas no se apunta salvo milagro, con lo que Layún, Mercado (que se salvó de milagro ante el Madrid), Lenglet y Escudero flanquearán a David Soria. Nzonzi y Banega son indiscutibles en la sala de máquinas, un estatus que se presupone para Sarabia en la derecha, una vez cumplido su partido por acumulación de amonestaciones, por lo que quedan varios candidatos para las otras tres plazas, con clara ventaja para Roque Mesa sobre Pizarro en el eje, mientras que Ben Yedder llamó con argumentos a la titularidad entre semana, con lo que podría desplazar a Sandro, que partía en la ´pole´, a la izquierda (posición para la que pugnan también el ´Mudo´, Nolito, Correa y Muriel) o al banquillo.