Setién: "En el duelo particular hemos vencido"

Satisfecho, el técnico del Betis hizo un balance muy positivo del empate en el derbi y de la temporada en general, en la que su equipo ha logrado clasificarse directamente para la Fase de Grupos de la Europa League. "La verdad es que no estábamos jugando bien, nos estaba costando tener el balón, no hemos tenido lucidez, salvo 25 minutos al principio. El campo se ha ralentizado mucho, hemos tenido muchas imprecisiones, le hemos permitido crecer, hemos tenido un partido diferente de lo que solemos tener, pero al final hemos logrado el objetivo. No sé si el resultado es justo, pero viendo las ocasiones, puede que sí. Hay que tener en cuenta los jugadores que tienes enfrente. El Sevilla es un equipo muy poderoso. Ganar allí y empatar aquí, y pretender que no te hagan daño es una utopía. En nuestro duelo particular hemos vencido, y con el punto, hemos logrado un objetivo que no imaginábamos al principio. Es un premio para nosotros".

Además, Setién trató los siguientes temas tras el empate con el Sevilla:

Gran año: "Para nosotros hubiera sido una satisfacción enorme la séptima plaza también. Cualquier posición que te dé la opción de jugar en Europa es válida. La realidad es que lo hemos tenido muy bien para la quinta plaza. Pero con la derrota ante el Athletic y el empate de hoy ha permitido al Villarreal acercarse".

No ha sido el mejor Betis: "Hemos tenido una ocasión de Loren, que ha sido una jugada espectacular. Es verdad que no hemos estado durante muchos minutos bien con el balón. Hemos estado imprecisos. Nos han dominado, pero tan poco han generado tanto peligro como para pensar que el resultado no sea justo. Se han replegado en su campo, han esperado. No esperábamos que fueran tan conservadores. Es obvio que no hemos estado bien con el balón. Nos ha perjudicado que no hayamos podido hacer la salida desde atrás correctamente. El balón le ha costado circular. Hay que tener en cuenta el nivel y la calidad del equipo que teníamos enfrente. Jugadores como Nzonzi, Banega, Roque. Pretender controlar en todo momento el balón es impensable, porque este equipo es muy bueno. Es verdad que no hemos podido hacerlo con la brillantez de siempre, pero estoy satisfecho por el momento, por el objetivo y porque mi equipo se ha vaciado".

Fiesta en el campo: "Yo me he sentado ahí tranquilo. Los jugadores lo han celebrado. Nos hemos despedido de nuestro campo la temporada. Todos reconocen que nuestra temporada ha sido extraordinaria. Hemos conseguido un objetivo que no nos planteábamos y han pasado cosas muy buenas que no esperábamos. Esa ha sido la celebración de los jugadores y se lo han merecido. Ha habido jugadores que han brillado, que han crecido y hay que estar satisfechos con lo que hemos hecho".

Caparrós dice que se han dejado dos puntos: "Seguramente, si lo dice a partir del minuto 20, si lo dice hasta ese momento, hemos sido netamente superiores. En los momentos en los que ellos han controlado, no ha habido ocasiones claras. Incluso, el primer gol lo podemos considerar un churro. El empate es justo. Respeto su opinión. Pero creo que el empate es justo".

Satisfacción extra por quedar por delante del Sevilla: "Es el primer año que estoy en el Betis. Yo no tengo ninguna animadversión contra el Sevilla, trato de competir con todos los equipos. Mi satisfacción es quedar los sextos o los quintos, por encima de equipos como el Sevilla o como otros. Yo entiendo que para los béticos es algo especial. Pero yo no le doy mayor importancia. Para mí lo importante es quedar los sextos, que tenemos una idea de fútbol que nos identifica".

Guardado: "Estaba cojeando. Estuvimos a punto de cambiarle a la media hora, pero se ha resentido de las molestias y prácticamente ha estado 20 minutos que ha estado cojo. Él ha querido sumarse, quería estar y nosotros queríamos que estuviese pero teníamos que haberlo cambiado antes".

Se esperaba acabar así?: "Es una opinión personal. Hemos conseguido en un año lo que hemos conseguid en tres. Yo he firmado tres años e íbamos a ir creciendo progresivamente. A veces las cosas tardan un poco más. Pero creo que el paso que hemos dado este año ha sido muy largo. Y hemos adelantado una perspectiva de futuro. Tenemos la posibilidad de mejorar el equipo, la idea sigue siendo la misma. Yo, que no suelo aventurarme a lanzar objetivos al principio, porque hay tantas incógnitas que desconoces, yo este año he sacado muchas conclusiones. He conocido a grandes chavales que no conocía. Pero, no creo que esto sea un milagro, pero estoy francamente satisfecho del rendimiento que han dado mis jugadores".